Trier Eltern sollen selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder heute zum Unterricht schicken. Busunternehmen sind sauer, weil sie nicht planen können. Arbeitnehmer dürfen trotz möglicher Verkehrsbehinderungen nicht einfach zu Hause bleiben.

Laut eines Sprechers der für die Schulen in Rheinland-Pfalz zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) ist es den Schulen überlassen, ob sie aufgrund des Wetters den Unterricht ausfallen lassen oder nicht. Es gebe dazu keine Vorgaben. Das führte gestern im Laufe des Sonntags dazu, dass die Schulen ganz unterschiedlich mit der Sturmwarnung umgegangen sind. Während zunächst die Trierer Gymnasien gestern die Eltern per Mail informierten, dass am Montag der Unterricht ausfällt, folgte dann auch andere Schulen. Aber eben nicht alle. „Aufgrund des zu erwartenden Sturmes liegt es in ihrer Verantwortung, ob sie ihre Kinder am Montag, 10.02.2020 zur Schule schicken“, hieß es gestern Nachmittag auf der Internetseite der Moseltalrealschule plus in Trier. Während in Bernkastel-Kues die Realschule plus heute geschlossen bleibt, fällt der Unterricht am benachbarten Nikolaus-von-Kues-Gymnasium nicht aus.