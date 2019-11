Trier Die finanzielle Lage in vielen Häusern ist angespannt. Der katholische Gesundheitskonzern ctt will Mitarbeitern das Weihnachtsgeld splitten. Eine Krankenkasse sieht weitere Einsparmöglichkeiten.

Die Mitarbeiter des Prümer St.-Joseph-Krankenhauses haben bereits finanzielle Opfer gebracht, um die Klinik zu retten. Ein Jahr haben sie auf einen Teil ihres Gehaltes verzichtet. Auch das Saarburger Kreiskrankenhaus ist seit Jahren in finanzieller Schieflage. Mehr als sechseinhalb Millionen Euro muss der Kreis Trier-Saarburg in diesem Jahr in die Hand nehmen, um das Defizit der Klinik auszugleichen.

Beispiele, die zeigen, dass die Träger kleiner Krankenhäuser derzeit Anstrengungen unternehmen müssen, um die Standorte zu erhalten. So die Marienhaus GmbH, zu der in der Region die Kliniken in Hermeskeil, Bitburg und Gerolstein gehören. Sie wollte die Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel zunächst bis spätestens März schließen, nun sollen sie vorläufig bis Ende nächsten Jahres weiter betrieben werden. Es werde immer schwieriger, kleinere Kliniken wirtschaftlich zu betreiben, sagt Christoph Wagner, Verbunddirektor der Krankenhäuser Bitburg, Gerolstein und Hermeskeil. Als Gründe dafür nennt er die politischen und finanziellen Rahmenbedingungen. Krankenhausleistungen würden nur pauschal abgerechnet. Das führe dazu, dass kleine Häuser nicht genügend Umsatz machen könnten, um die Betriebskosten zu decken. Auch könnten diese Kliniken die vorgegebenen Mindestmengen für bestimmte Behandlungen nicht erfüllen und müssten daher entsprechende Abteilungen schließen. Zu diesen kleinen Häusern gehören die Kliniken in Hermeskeil und Gerolstein. Laut Wagner bestehe akut keine Gefahr für dieses Standorte, man wolle sie erhalten. Allerdings seien dazu Umstrukturierungen und auch Personaleinsparungen in allen Kliniken, auch in Bitburg, notwendig.