Parteien : Die neue Chefin gibt’s nur im Doppelpack

Die Bundespartei hat’s hinter sich, die Linken in Rheinland-Pfalz haben’s noch vor sich: Auf dem Parteitag Ende Juni wählt die Partei einen neuen Landesvorstand. Die seit fast neun Jahren amtierende Landesvorsitzende Katrin Werner (Trier) wird nicht mehr antreten; ob das auch für ihren Mitvorsitzenden Jochen Bülow gilt, war zunächst unklar. Auf Anfrage unserer Zeitung begründete Katrin Werner ihren Rückzug aus dem Vorstand mit Verweis auf die Satzung, die eine längere Amtszeit nicht vorsehe. Bei der Bundestagswahl im September kandidiert die 47-jährige Triererin allerdings erneut. Werner gehört dem Parlament seit 2009 an. Mit Listenplatz zwei hat sie gute Aussichten für eine Wiederwahl. Für den Landesvorsitz bewirbt sich an Werners Stelle die aus dem Hunsrückort Breit (Kreis Bernkastel-Wittlich) stammende Melanie Wery-Sims. Das bestätigte die 37-jährige Linkenpolitikerin auf Anfrage unserer Zeitung. Nach der Landtagswahl sei es „höchste Zeit, aus Fehlern zu lernen und neue Ideen auszuwerten“, begründet Wery-Sims ihre Kandidatur auf dem Landesparteitag am 26. Juni.