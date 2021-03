Lockdown : Die Inzidenzen in der Region Trier steigen – Ein sanfter Tritt auf die Notbremse

Trier Warum es trotz hoher Inzidenz-Werte in Trier-Saarburg und im Eifelkreis Bitburg-Prüm nur verhältnismäßig geringe Einschränkungen geben wird.

Notbremsungen dienen in der Regel dazu, in Gefahrensituationen rechtzeitig zu stoppen. Wenn aber diese Gefahrensituationen unterschiedlich eingeschätzt werden, wenn der eine Fahrzeuglenker sagt, wir fahren trotzdem weiter und der andere sagt, wir müssen zumindest die Geschwindigkeit drosseln, möglicherweise auch abrupt anhalten, dann führt das bei den Fahrzeuginsassen zu maximaler Verwirrung. So in etwa kann die verschiedenen Auslegungen der zwischen Bund und Ländern beim Corona-Gipfel Anfang März vereinbarten Maßnahmen beim Überschreiten bestimmter Inzidenzen interpretieren. Diese haben sich darauf verständigt, dass in Bundesländern, in denen die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 100 000 in sieben Tagen an drei Tagen hintereinander über 50 liegt, dann müssen Lockerungen in Regionen zurückgenommen werden, die ebenfalls über dem Wert liegen.

Obwohl die Inzidenz in Rheinland-Pfalz gestern am fünften Tag in Folge mit 61,2 über 50 lag, legten Trier-Saarburg und der Eifelkreis Bitburg-Prüm auch gestern nicht die vereinbarte Notbremse ein. Beide Landkreise überschreiten seit Tagen die kritische Marke. Land, Kommunen und Wirtschaftsverbände hatten sich darauf verständigt, dass in diesen Fällen Geschäfte wieder schließen müssen und diese wieder auf Terminshopping umstellen müssen. Auch beim Sport soll es in den Regionen zu Einschränkungen kommen. Allerdings kann nicht das Land diese Rücknahme der Lockerungen anordnen, das muss per Allgemeinverfügung durch die betreffenden Kommunen geschehen.

Der Trier-Saarburger Landrat Günther Schartz hat am Montag angekündigt, dass es ab Donnerstag „vergleichsweise geringe Einschränkungen“ geben wird: Geschäfte bleiben auf, aber es dürfen weniger Kunden auf einmal reinkommen. Und vor den Läden muss eine Maske getragen werden. Bis zum 28. März soll die Regelung gelten. Falls die Zahlen vorher wieder zurückgehen, könnten die Einschränkungen auch vorher wieder zurückgenommen werden. Im Eifelkreis soll es heute eine Entscheidung geben. Von „vorsichtigen Anpassungen einzelner Corona-Schutzmaßnahmen“ ist die Rede. Es ist zu vermuten, dass man dort zu einer ähnlichen Lösung wie im Nachbarkreis kommen wird.

Die beiden Kommunen sind nicht die einzigen in Rheinland-Pfalz, die entgegen der Vereinbarung, nicht die nicht mit voller Kraft auf die Notbremse treten.

Die pfälzische Stadt Pirmasens wies gestern mit einer Inzidenz von 169 den landesweit höchsten Wert. Laut Vereinbarung mit dem Land sollen in diesen Kommunen die Geschäfte schließen und es eine Ausgangssperre geben. Laut der Stadt Pirmasens gibt es seit Montag zwar strengere Regeln wie etwa eine Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum und beim Einkaufen. Die Geschäfte bleiben aber geöffnet. „Es ist nicht so, dass wir nicht reagiert hätten auf die hohe Inzidenzzahl“, sagte Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU). Die Infektionslage sei jedoch geprägt von einem sprunghaften Anstieg aus einem Kindergarten ab dem vergangenen Mittwoch. Der Einzelhandel habe keinen Anteil an dem sprunghaften Anstieg. Gestern Abend wurde Zwick dann aber vom Land zurückgepfiffen. Das Gesundheitsministerium erinnerte an die „klaren Vereinbarung“, die für Kommunen mit einer Inzidenz über 100 gelten würden. Per Erlass zwang das Ministerium Pirmasens zu „notwendigen Maßnahmen“.