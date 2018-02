Die Jecken feiern - Liveticker zur Fastnacht in der Region Trier

Helau! Kreiau! Halaudi! Die fünfte Jahreszeit erreicht ihren Höhepunkt. Ab dem heutigen Weiberdonnerstag regieren und lachen die Narren in der Region. News, Fotos und Videos in unserem Liveticker! Red

In vielen Städten der Region werden am Weiberdonnerstag Rathäuser von den Narren erstürmt - unter anderem in Wittlich und in Trier.

Der Straßenkarneval hat aber schon am vergangenen Wochenende mit ersten Umzügen begonnen, an diesem Sonntag stehen etliche weitere an. Und am Montag lockt der große Fastnachtsumzug in Trier.

Mehr Präsenz zeigt auch die Polizei. Landesweit werden diesmal mehr Polizisten im Einsatz sein als im vergangenen Jahr. „Wir tun alles für eine höchstmögliche Sicherheit. Wir wollen, dass die Menschen in Rheinland-Pfalz Fastnacht und Karneval feiern, wie sie es gewohnt sind“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben in diesem Jahr mehr Spezialkräfte zur Verfügung.“

Tausende Polizeibeamte werden bei über 1000 Veranstaltungen in den Hochburgen und in kleineren Orten im Einsatz sein. Die Polizei setzt auf Betonsperren an Hauptzufahrtsrouten, Videoüberwachung wichtiger Plätze und den Einsatz kleiner Körperkameras (Bodycams).