Leitartikel zu neuen Corona-Verordnungen : Die Landesregierung verspielt das Vertrauen der Bürger

Das Land hat am Donnerstagabend 24 (in Worten vierunzwanzig) Hygienekonzepte auf seiner Internetseite veröffentlicht und überschrieben mit „B wie Badegewässer bis Z wie Zoos“.

Doch das Land verzettelt sich immer mehr im Klein-Klein der Vorschriften, die in vielen Bereichen in der Realität gar nicht oder nur mit einem riesigen und zumeist auch kostspieligen Aufwand umzusetzen sind. Man gewinnt zunehmend den Eindruck, dass die Landesregierung selbst langsam den Überblick verloren hat, was noch erlaubt ist und was nicht. Und sie scheint auch das Maß zu verlieren, was bei den Lockerungen wirklich notwendig ist.