Corona : Neue Regeln und viel Kritik

Die neuen Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz stoßen auf massive Kritik. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Trier Seit Sonntag gilt eine neue Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz. Doch die neuen Regeln stoßen auf Kritik. Zumal sie für viele offenbar zu kompliziert sind. Heftigen Widerstand gibt es auch gegen die Pläne, dass ungeimpfte Arbeitnehmer im Falle einer Corona-Infektion keine Lohnfortzahlung mehr bekommen sollen.

Die Kritik an der aktuellen Corona-Politik des Landes wird immer lauter. Zum einen geht es um die für die meisten Bürger nur schwer oder gar nicht nachvollziehbaren Warnstufen. Nach ihnen richtet sich unter anderem, wie viele (negativ getestete) Ungeimpfte bei Veranstaltungen und auch beim Sport zugelassen werden. Heftige Kritik gibt es auch an den Plänen, ab Oktober die Lohnfortzahlung für Ungeimpfte zu streichen, wenn sie wegen Corona in Quarantäne müssen.

Arbeitnehmer, die positiv getestet sind und sich deswegen in häusliche Absonderung (wie die Quarantäne offiziell heißt) begeben müssen, erhalten für diese in der Regel zweiwöchige Abwesenheit von der Arbeitsstelle weiter ihr Gehalt. Bezahlt wird es aber nicht vom Arbeitgeber, sondern vom Land. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat das Land 16,6 Millionen Euro als Lohnausgleich gezahlt. Dies teilte eine Sprecherin des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung mit. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Allein im Eifelkreis, in der Vulkaneifel und im Kreis Bernkastel-Wittlich hat es in den vergangenen Monaten rund 23 000 Quarantäne-Anordnungen gegeben. Wie viele davon Arbeitnehmer betroffen haben, ist bisher noch unklar.

Das Gesundheitsministerium begründete den Wegfall der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte damit, dass ab Oktober grundsätzlich davon auszugehen sei, „dass alle Bürgerinnen und Bürger in den Altersklassen, in denen die Impfung öffentlich empfohlen wurde und soweit ihnen die Impfung medizinisch möglich ist, ein Angebot für die Corona-Schutzimpfung erhalten haben“.

Die Gewerkschaften laufen Sturm gegen die Pläne. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Rheinland-Pfalz nennt die „die ausbleibende Lohnfortzahlung bei Ungeimpften aufgrund einer behördlichen Quarantäneanordnung“ inakzeptabel. Es sei eine Impfpflicht durch die Hintertür. Und Arbeitnehmer müssten dadurch ihren Impfstatus offenlegen. „Der Impfstatus gehört mit den Gesundheitsdaten zu den äußerst sensiblen Daten und steht juristisch unter besonderem Schutz“, sagte ein DGB-Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Ähnlich auch die Reaktion bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. „Eine Impfpflicht durch die Hintertür lehnen wir weiterhin ab. Arbeitgeber sind gefordert, für Impfungen zu werben und sie in der Arbeitszeit zu ermöglichen“, heißt es in einer gemeinsamen Resolution mehrerer Gewerkschaften gegen die Pläne. Genauso harsch fällt mitunter auch die Kritik an der neuen, seit Sonntag geltenden Corona-Verordnung des Landes aus. Im Mittelpunkt steht nicht mehr nur die Inzidenz, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in einer Woche, sondern auch die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz (also der Anteil der Covid-Patienten in den Kliniken) sowie der Anteil der Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Aus diesen Faktoren errechnet das Landesuntersuchungsamt dann für die Landkreise und kreisfreien Städte Warnstufen, beginnend von 1 bis 3. Am Mittwoch lagen alle vier Landkreise und die Stadt Trier in der niedrigsten Warnstufe. Die neue Verordnung sei „ein sehr komplexes Regelwerk, das für den Laien inhaltlich schwer zu verstehen ist“, heißt es beim Gesundheitsamt des Eifelkreises. Entsprechend viele Nachfragen erreichten daher die Verwaltung. „Eine Verschlankung und Vereinfachung wäre daher dringend geboten“, so ein Kreissprecher.

Vor allem Sportvereine sehen sich benachteiligt. Denn je nach Warnstufe reduziert sich die Anzahl der Ungeimpften, die etwa bei Fußballspielen teilnehmen dürfen. Sind es in der ersten Stufe noch 25, reduziert sich die Zahl in der zweiten auf zehn und in der dritten auf fünf. Und diese Zahlen gelten sowohl beim Training als auch bei den Spielen – und zwar für beide Mannschaften auf dem Platz zusammen. Spätestens ab Warnstufe 2 sei der Spielbetrieb massiv gefährdet, heißt es in einem Schreiben des Fußballverbandes Rheinland an seine Mitgliedsvereine. „Wir empfehlen zunächst, möglichst frühzeitig im Vorfeld des Spieltermins gemeinsam zu klären, wie viele nicht immunisierte Spieler am Spiel teilnehmen werden“, rät der Verband. Im Vorfeld hatte sich der Landessportbund schon kritisch über die Regeln geäußert. Diese schränkten den Kinder- und Jugendsport erheblich ein. Auch dass die Vorschrift für die Zuschauer auf den Plätzen und in den Hallen gelte, bedeute für die Vereine einen erhöhten Aufwand, so der Sportbund.