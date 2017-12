Das sind die schönsten Weihnachtshäuser der Region

All überall weihnachtet es sehr. Zur weihnachtlichen Vorfreude tragen auch immer mehr festlich dekorierte Häuser bei. Wir haben einige der schönsten Häuser in der Region fotografiert.

Weihnachtsmänner, Rentiere und bunte Elfen: Bei leuchtender Weihnachtsdekoration gibt es alle möglichen Variationen. Was in den USA schon seit Jahrzehnten normaler Brauch ist, wird auch in der Region zum immer größeren Trend. Bunter, heller, witziger - so werden die Häuser in der Vorweihnachtszeit dekoriert. Teilweise versuchen sich Nachbarn gegenseitig zu übertreffen und mancher Hausbesitzer versucht, die peinlichsten und albernsten Dekoartikel zu finden, um möglichst viel Kram im Vorgarten zeigen zu können.

So schlimm wie bei Clark Griswold im Film „Es weihnachtet sehr“ ist es in der Region aber (noch) nicht...