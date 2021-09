Architektur : Architekturgeschichte aus Jahrhunderten

Die ehemalige Stiftskirche Kyllburg und heutige katholische Pfarrkirche „Unserer Lieben Frau“ ist das bedeutendste Bauwerk der Stadt in der Eifel. Das unterstreicht auch ihr Standort auf dem höchsten Bergsporn der Umgebung, der von dem Fluss Kyll in einem großen Bogen umflossen wird.

Bereits im 9. Jahrhundert gab es eine Kirche in Kyllburg. Sie entstand vermutlich im Zusammenhang mit einer Schenkung mehrerer Ländereien an die Abtei Prüm. Die imposante Stiftskirche wurde in drei Bauperioden errichtet. 1276 ließ der Trierer Erzbischof Heinrich II. von Finstingen die heutige Kirche erbauen. Gleichzeitig gründete er ein Kollegiatstift und erteilte für den Bau der Kirche und der Stiftsgebäude ein Ablassprivileg. Bis zum Ende des 13. Jahrhunderts entstanden der Chor und die beiden sich daran anschließenden Gewölbejochen. Erst Ende des 14. Jahrhunderts wurde mit dem Bau des beeindruckenden Langschiffes und der Westfassade begonnen. Gebaut wurde mit einheimischem Sandstein. Im dritten und letzten Bauabschnitt zu Beginn des 16. Jahrhunderts entstand der Stiftsdom.