Die Urlauber kommen, die Kellner nicht

Die Geschichte eines 82-jährigen Eifeler Hoteliers, der „bombigen Umsatz“ machen könnte, wenn er Personal fände. Von Katharina De Mos

Am Bitburger Stausee können die Gäste spazieren gehen, Rad fahren, die Ruhe der Eifel genießen und danach beim Bier den Blick über das Wasser und die bewaldeten Hügel schweifen lassen.

Das Hotel Berghof ist ein Familienbetrieb. Bereits seit 50 Jahren. Und noch immer leitet der 82-jährige Klaus Hauer mit seiner Frau und mit Unterstützung der vier Kinder das Haus, das neben zwölf Zimmern und vier Appartements auch ein Restaurant und einen Wellnessbereich bietet. Dem Hotel geht es gut. Es ist schuldenfrei, frisch renoviert und bei seinen Stammgästen so beliebt, dass diese immer wieder kommen. Dennoch haben die Hauers Probleme, die typisch für die ganze Branche sind. „Das größte Problem ist, Personal zu finden“, sagt der Gastwirt, der gerne jemanden fürs Restaurant fest einstellen würde. Doch er findet niemanden.

Ein verbreitetes Problem. Die Saisonumfrage der Industrie- und Handelskammer zeigt, dass fast 70 Prozent der Unternehmer den Fachkräftemangel als größtes Risiko für ihre wirtschaftliche Entwicklung bewerten. „Zwei Drittel der Betriebe suchen Personal“, sagt Ulrich Schneider, Geschäftsführer für den Bereich Ausbildung bei der IHK. Dass sich so wenige Fachkräfte finden, liegt auch daran, dass immer weniger Menschen die Berufe erlernen. 2017 waren 71 Prozent Restaurantfachfrauen und -männer weniger in Ausbildung als 2005. Bei den Hotelfachleuten waren es 55 Prozent weniger. Bei den Köchen „nur“ 44 Prozent – was Schneider darauf zurückführt, dass der Beruf sein Image dank vieler Kochshows verbessern konnte.

Um die Lage zu ändern, müsse man jungen Menschen klarmachen, dass sie mit einer dualen Ausbildung ähnliche Chancen hätten wie mit einem Studium. Arbeitgeber müssten zudem dafür sorgen, attraktiv zu sein: durch eine gute Ausbildung oder flexible Arbeitszeiten. Aber müssten sie nicht vielleicht auch einfach mehr zahlen? Gereon Haumann, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes, betont, dass die Gehälter für Fachkräfte nach der Einführung des Mindestlohns um 16,1 Prozent angehoben worden seien. 2300 Euro brutto bekomme eine Fachkraft.

Hauer hilft das wenig. Er ist dazu übergegangen, gar nicht mehr groß Werbung zu machen. „Weil wir das sonst nicht schaffen“, sagt er. Aus Mangel an Personal könne er derzeit auch kein Frühstück für die Gäste der umliegenden Ferienhäuser anbieten – obwohl die Nachfrage da sei.

Die vier Kinder helfen zwar mit. Doch hätten sie alle studiert und tolle Berufe, die sie auch nicht aufgeben wollten. „Wir haben die Altersgrenze erreicht“, sagt der 82-Jährige, der noch nicht weiß, an wen er sein Haus übergeben wird. Auch damit ist er in guter Gesellschaft. Laut IHK müssen in den kommenden fünf Jahren bis zu 4000 rheinland-pfälzische Betriebe die Nachfolge regeln. Einige Hundert in der Region Trier. Ihre Zukunft ist ungewiss. Hauers Nachbar konnte keinen Nachfolger finden. Das Hotel stehe nun leer. Man sehe den Verfall.

Aber hat er sich in dieser Situation denn gar nicht gescheut, noch einmal 100 000 Euro in neue Badezimmer oder einen Fahrstuhl zu investieren? „Nein“, sagt der Eifeler entschieden. Das müsse man den Gästen bieten.

Gerne bieten würde er ihnen auch eine optimale Internetanbindung. Bisher gehe das nur über Funk. Und bei schlechtem Wetter auch mal gar nicht. „Das ist schlecht“, sagt er und hofft, dass sich das bald ändert.

Sowohl die IHK als auch der Dehoga fordern schnelles Internet. „Eine kaputte Dusche verzeiht man für ein paar Stunden, fehlendes W-Lan führt zur sofortigen Abreise“, sagt Haumann, der das Ziel verfolgt, dass ein Großteil der Betriebe online buchbar wird. Derzeit seien nur 41 Prozent bei den bekannten Portalen zu finden.

Auch Hauers Betrieb war da einst gelistet. Und ständig ausgebucht. „Ein bombiger Umsatz.“ Doch es sei zu viel geworden, sagt der 82-Jährige, der darauf hofft, dass seine Kinder eine gemeinsame Lösung für den Betrieb finden.

Und bis dahin? „Noch ein bisschen gesund bleiben.“ Das sei das A und O.