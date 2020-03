Service : Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Coronavirus

Wie schütze ich mich vor dem Coronavirus? Woran merke ich, ob ich infiziert bin? Sollte ich Symptome haben, an wen muss ich mich dann wenden? Volksfreund.de beantwortet diese und weitere wichtige Fragen.

Händewaschen, Händewaschen, Händewaschen! Ebenso wichtig wie auch simpel ist eine gute Handhygiene , das heißt regelmäßiges Händewaschen sowie gründliches Reinigen. Sollte einmal keine Möglichkeit bestehen, die Hände zu waschen, sollten Sie zumindest vermeiden, sich mit den Händen ins Gesicht zu fassen. Denn so könnten Keime per Tröpfchenübertragung über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper gelangen.

Richtig niesen und husten schützt andere Menschen

Jeder sollte darauf achten, wie er niest und hustet. Damit kein Speichel oder Nasensekret in die Umgebung gelangt, ist es daher wichtig, nicht die Hände vor den Mund zu halten. Am besten niesen Sie in ein Einwegtaschentuch, das nach Gebrauch sofort weggeworfen werden kann. Haben sie keines zur Hand, können Sie auch in die Armbeuge niesen oder husten. Zwei Meter Abstand sollten Sie dabei von anderen Personen halten.