Corona : Über 100 neue Corona-Infektionen in der Region

Trier Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in der Region erneut gestiegen. Trotzdem droht vorerst noch keine höhere Warnstufe.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region ist erneut deutlich angestiegen. Das Landesuntersuchungsamt meldet für die vier Landkreise und die Stadt Trier am Mittwoch insgesamt 130 weitere Fälle. Die meisten werden aus Trier-Saarburg mit 47 gemeldet. Die Inzidenz dort liegt bei 130. Das ist der höchste Wert in der Region, gefolgt von Bernkastel-Wittlich und der Vulkaneifel mit je 115.

Allerdings ist die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz, also der Anteil der Corona-Patienten in den Kliniken, in der Region wieder unter den Wert von 5 gefallen. Daher tritt in den drei Landkreisen, in denen die Inzidenz der Neuinfektionen über 100 ist, vorerst noch nicht die nächst höhere Corona-Warnstufe in Kraft. Diese hätte bedeutet, dass Schüler an weiterführenden Schulen wieder Maske im Unterricht tragen müssen und die Zahl der Ungeimpften etwa, die mit einem negativen Test etwa in die Gastronomie gehen dürfen, reduziert würde.