Tanken : Diesel ist teurer, Benzin günstiger: Das sind die Spritpreise in Luxemburg ab Donnerstag

Foto: dpa/Harald Tittel

Luxemburg In der Nacht hat das Großherzogtum erneut die Preise für Benzin und Diesel verändert. Was man in Luxemburg jetzt fürs Tanken bezahlt.

Diesel ist ein bisschen teurer geworden, Benzin dafür günstiger. In der vergangenen Nacht wurden in Luxemburg erneut die Spritpreise geändert.