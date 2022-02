Justiz : Dieselskandal: Oberstes Gericht verhandelt über Trierer Klage

Trier/Karlsruhe Noch immer beschäftigt der Dieselskandal die Gerichte. An diesem Montag wird vom Bundesgerichtshof eine Klage einer Frau aus der Region verhandelt. Sie hatte einen VW gekauft, der von dem Dieselskandal betroffen war. Seit Jahren kämpft sie dafür, Schadenersatz zu bekommen.

Haben Käufer eines vom Dieselskandal betroffenen Autos Anspruch auf Schadenersatz? Darüber verhandelt heute Nachmittag der Bundesgerichtshof in Karlsruhe in zwei Fällen.

Die Frau aus der Region klagte gegen VW. Der Autobauer steht auf dem Standpunkt, dass den Käufern von vom Dieselskandal betroffenen Neuwagen kein Schadenersatz zusteht. Die Klägerin verlangte vom Autobauer die Rückzahlung des Kaufpreises plus die Erstattung der Finanzierungskosten. Das Landgericht Trier wies die Klage Ende 2020 zurück. Auch vor dem Oberlandesgericht in Koblenz scheiterte die Autokäuferin. Die Richter urteilten, dass die geltend gemachten Ansprüche verjährt seien. Das Gericht ließ aber eine Revision des Urteils zu. Genau darüber verhandelt am Montagmittag der Bundesgerichtshof. In dem zweiten Fall geht es um eine ähnliche Klage aus Niedersachsen.