Justiz : Dieselskandal: In Trier bereits über 300 Urteile

Trier Mehr als 200 Verfahren wegen manipulierter Abgassoftware sind beim Landgericht noch anhängig.

Über 300 Urteile hat das Trierer Landgericht allein in diesem Jahr in Sachen Dieselskandal bereits gefällt. Das sind mehr als doppelt so viele, wie im gesamten vergangenen Jahr. 142 Mal urteilten die Trierer Richter 2018 bei Klagen von Besitzern sogenannter Schummeldiesel. In diesem Jahr sind bereits 306 Verfahren beendet worden. Und es dürften noch einige Urteile in diesem Jahr wegen manipulierter Abgassoftware fallen. 212 Zivilverfahren seien derzeit noch beim Landgericht Trier anhängig, sagte ein Sprecher.

In der Abgasrechnung seien Kosten für Rechtsanwälte, Vergleiche und ausstehende Verfahren enthalten, sagte Witter. Damit seien derzeit absehbare Kosten abgedeckt, weitere aber nicht ausgeschlossen. Das meiste Geld floss bis dato in Nordamerika, wo der Konzern teure Vergleiche geschlossen hatte. Die Folgen des Dieselskandals werden den Konzern weiter belasten: Allein in Deutschland sind über 60 000 Verfahren unzufriedener Dieselkunden anhängig. Dazu kommen milliardenschwere Klagen von Aktionären. 2018 hatte VW mit 10,83 Millionen mehr Autos ausgeliefert als je zuvor.

Doch zumeist folgen den Entscheidungen des Landgerichts weitere Urteile. Denn in der Regel lassen die Richter Berufung zu. Und so landet ein Großteil der Klagen in der nächsten Instanz, dem Oberlandesgericht in Koblenz. Dort gingen seit 2017 insgesamt 852 Berufungsverfahren ein. Vier Mal fällten die Koblenzer Richter seit vergangenem Jahr Urteile. In den vergangenen Wochen gab es gleich mehrere Urteile in der Sache. Oft gaben die Richter den Klägern Recht. Wie vergangene Woche, als das Gericht VW verurteilte. Das Gericht hat den Autobauer dazu verpflichtet, dem Besitzer eines vom Abgasskandal betroffenen Dieselfahrzeugs wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung Schadensersatz zu leisten. VW hat bereits angekündigt, Revision einzulegen. Damit dürfte die Klage vorm Bundesgerichtshof landen.