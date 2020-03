Interview Dietmar Wolff : „Medien sind der Kitt der Gesellschaft“

Berlin Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Digitalpublisher und Zeitungsverleger spricht über die Branche in der Corona-Krise.

Selten waren zuverlässige Informationen so wichtig wie jetzt. Wie haben sich die Zeitungen darauf eingestellt – und was bedeutet das für die Branche? Der TV fragte den Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Digitalpublisher und Zeitungsverleger, Dietmar Wolff.

WOLFF Ja, sehr deutlich. Jetzt ist guter Journalismus gefragt. Wir merken das an den um bis zu 150 Prozent gestiegenen Zugriffszahlen auf unsere digitalen Angebote, aber auch bei den stabilen Printausgaben.

WOLFF Mit einer enormen Ausweitung vor allem der lokalen und regionalen Berichterstattung. Die meisten Redaktionen informieren über das Coronavirus und die Folgen gedruckt und digital mit einer unglaublichen Tiefe. Dazu gibt es überall im Land tolle neue Ideen und Angebote für Leser mit Langeweile, Kinder, die nicht zur Schule gehen können, Nachbarschaftshilfen und so weiter.

Rächt sich jetzt, dass viele Redaktionen in den letzten Jahren so viel Personal abgebaut haben?

WOLFF Wir sind wirklich froh, dass die gesamte Logistik bisher hält. Selbst in Heinsberg, wo es die höchsten Infektionszahlen in Deutschland gibt, wird die Zeitung nach wie vor ausgetragen. Wir danken ausdrücklich allen 100 000 Zustellern, die jede Nacht unterwegs sind.

Der Bund will den Zeitungsverlagen in diesem Jahr mit 20 Millionen für die Zustellkosten unter die Arme greifen. Reicht das?

WOLFF Ja, massiv. Das ist leider so. Das führt in vielen Verlagen schon jetzt zu Problemen. Am deutlichsten betroffen sind neben dem Eventbereich auch Gastronomie und klassische stationäre Einzelhandelsanzeigen. Weitgehend davon ausgenommen ist der Lebensmitteleinzelhandel.