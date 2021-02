Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie : Doch wieder Grenzkontrollen an der luxemburgischen Grenze?

In Luxemburg besteht weiter die Sorge, dass es wieder zu Grenzkontrollen bei der Einreise nach Deutschland kommen könnte. Foto: dpa Foto: dpa/Sven Hoppe

Zwar beteuern Landespolitiker, allen voran Ministerpräsidentin Malu Dreyer, bei jeder Gelegenheit, dass es keine neuerlichen Grenzkontrollen zu Luxemburg geben soll. Trotzdem hat es am Wochenende bei der Einreise aus Luxemburg am Autobahnrastplatz Markusberg eine großangelegte Kontrolle gegeben. Was hat es damit auf sich?