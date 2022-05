Konzerte : Eine Orgel und vier Gitarren

Nachdenklich: Domorganist Josef Still am Grab des berühmten Choralforschers und Domkapellmeisters Michel Hermesdorff (1833-1885). Foto: TV/Martin Möller

Trier Dom-Orgeltage überraschen mit unkonventionellem Start und bieten ein anspruchsvolles Programm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es nimmt sich aus wie ein kleiner, dezenter Witz. Die Trierer Dom-Orgeltage eröffneten dieses Jahr nicht mit dem üblichen, spektakulären Auftritt der Instrumenten-Königin sondern mit vier Gitarren und einer Orgel. Ein wenig Risiko war zweifellos dabei. Die Befürchtung, der Gitarrenklang könne sich im halligen Dom verlieren, ist keineswegs abwegig. Und mehr noch: decken Orgel und Gitarren nicht ohnehin ganz unterschiedliche Emotionsfelder ab? Sind der fromme Orgelton und der Gitarrenklang mit seinen folkloristischen Assoziationen nicht so etwas wie Feuer und Wasser?

Wie gut, dass sich schon nach den ersten Klängen alle Befürchtungen erledigen. Schon im Einstieg mit einem Quartett von Boccherini und vollends im „Concierto de Aranjuez“ und „Concierto Andaluz“ von Joaqin Rodrigo kamen Musik und Akustik glücklich zusammen. Der hallige Trierer Dom wurde Basis für Klänge von überzeugender Größe und Differenzierung Das um zwei Kollegen auf vier Musiker aufgestockte „Amadeus Guitar Duo“ setzte in den großflächigen Orgelklang immer wieder detailliert Akzente. Und in diesem Zusammenhang wirkt das „Kaleidoskop“ von Dale Kavanagh (*1958) als sei es von moderner bildender Kunst inspiriert - ungemein reich an Klangfarben und von einer sorgfältigen, kalkulierten Zeitlosigkeit.

Programm Internationale Orgeltage im Trierer Dom 2022 24. Mai: Michal Hoppe, Domorganist in Aachen. Werke von Mendelssohn, Duruflé, Bach, Naji Hakim, Johann Middelschulte (1863-1943) und Messiaen 31. Mai: Pier Damiano Peretti aus Wien. Werke von Bach, Franck, Messiaen und Reger 7. Juni: Bart Jacobs, Kathedrale Brüssel. Werke von Buxtehude, Bach, Mendelssohn Guilmant und César Franck 14. Juni: Samuel Kummer, Frauenkirche Dresden. Werke von Kummer, Bach, Franck, Alkan und Duruflé. Motto: „Von Ostern bis Pfingsten“ 21. Juni: Domorganist Josef Still. Werke von Reger, Helmut Barbe, Buxtehude, Bach, Langlais, Duruflé und Jeanne ‚Demessieux (1921-1968). Motto “Te Deum laudamus“ Beginn aller Konzerte: 20 Uhr. Abendkasse im Dom, Vorverkauf an allen bekannten Stellen und bei www.ticket-regional.de/triererdom Musik aus dem Schwalbennest: 20. August bis 8. Oktober jeweils samstags, 11.30 Uhr

Mitten in das Konzert hatte Josef Still Bach ins Programm gesetzt – eine Choralbearbeitung und die so genannte „dorische“ Toccata und Fuge (die so heißt, weil ihre Partitur ohne Vorzeichen auskommt). Eine wunderbare, eine großartige Interpretation. Still baut über beide Sätze einen Bogen, der atemlos macht – was für eine Komposition! Aber zugleich ist dieser Bach auch Anlass zum Nachdenken. Erledigt dessen Musik wirklich alles, was in diesem Konzert sonst noch gespielt wurde? Oder spielt da einfach nur Vertrautheit mit Bach hinein? Es scheint als hätten sich die 200 begeisterten Besucher im Konzert für die zweite Version entschieden.