Veranstaltungen : Dorfkirmes und Vereinsfeste stehen auf der Kippe

Mega-Veranstaltungen wie das Oktoberfest sind abgesagt. Aber auch kleine Feste könnten wegen Corona abgeblasen werden. Foto: Andreas Gebert/dpa/Andreas Gebert

Trier/Mainz Noch immer ist unklar, ab welcher Größe Veranstaltungen verboten werden müssen. Münchner Oktoberfest fällt aus.

In diesem Jahr wird es kein Münchner Oktoberfest geben. Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CDU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) verkündeten gestern morgen das diesjährige Aus der Traditionsveranstaltung, die jedes Jahr Millionen von Gästen aus aller Welt in die bayrische Landeshauptstadt lockt. Das Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, sei zu groß, begründete Söder. Starten sollte die Wiesn, wie das Oktoberfest genannt wird, am 19. September. Bis zunächst 31. August sind in Deutschland alle Großveranstaltungen zum Schutz vor Corona verboten.

Im Zuge dieses Verbots wurden auch in Rheinland-Pfalz bereits zahlreiche Feste und Festivals abgesagt. So das Musikfestival Rock am Ring in der Eifel, das Trierer Altstadtfest und das Sommerfest im Messepark Trier. Andere größere Veranstaltungen wie das Bitburger Folklorefest sollen womöglich in den Herbst verschoben werden.

Viele Veranstalter und Vereine in der Region sind jedoch verunsichert. Nicht alle haben ihre bereits terminierten Feste oder Kirmessen abgesagt. Der Grund: Eine Woche nach dem von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten verkündeten Verbot von Großveranstaltungen steht unter anderem in Rheinland-Pfalz noch immer nicht fest, ab welcher Größe Feste als Großveranstaltungen gelten.

Ein Sprecher der Staatskanzlei verwies gegenüber unserer Zeitung auf die für nächste Woche Donnerstag geplante neuerliche Telefonkonferenz der Kanzlerin mit den Länderchefs. Dann soll das Thema ausdrücklich auf der Tagesordnung stehen.

In Hessen scheint hingegen die Entscheidung schon gefallen zu sein. Dort soll es bis mindestens 31. August keine Veranstaltung geben mit mehr als 100 Besuchern, sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte in der vergangenen Woche angekündigt, bei Events schrittweise wieder bis 1000 Besucher zuzulassen.