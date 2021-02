Pandemie : So will Dreyer aus dem Lockdown: In vier Stufen zurück zur Normalität

So will Dreyer aus dem Lockdown: In vier Stufen zurück zur Normalität

Rheinland-Pfalz legt einen Vier-Stufen-Plan vor, wie der Lockdown langsam beendet werden kann. Entscheidend ist die Zahl der Neuinfektionen.

Laut Dreyer ist die Zahl der Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz deutlich zurückgegangen. Man habe eine Stabilität erreicht. In elf Landkreisen im Land habe man eine sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50, darunter die Kreise Bitburg-Prüm, Bernkastel-Wittlich und die Stadt Trier.

Trierer Corona-Experte: In den nächsten zwei Monaten keine Entspannung in Sicht

Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie : Trierer Corona-Experte: In den nächsten zwei Monaten keine Entspannung in Sicht

Live-Ticker zum Coronavirus: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 75 in Deutschland – 100. Todesfall in Trier und Landkreis

Alle wichtigen Infos zur Pandemie : Live-Ticker zum Coronavirus: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 75 in Deutschland – 100. Todesfall in Trier und Landkreis

Allerdings, so Dreyer, breiteten sich auch im Land die Mutationen des Corona-Virus aus. Sie geht davon aus, dass diese bereits 20 Prozent der Neuinfektionen ausmache. Man sei daher in einer „wirklich sehr unangenehmen Situation“: Einerseits ging die Zahl der Neuinfektionen zurück, andererseits breiteten sich die Mutationen aus. „Wir müssen sorgsam sein“, sagte Dreyer, die aber auch gleichzeitig mahnte, dass der morgige Corona-Gipfel Perspektiven aufzeigen müsse. Viele Unternehmen, auch im Land, seien mit den Nerven am Ende. „Es geht an die Substanz. Da herrscht pure Verzweiflung“, so Dreyer. Diesen Unternehmen müsse man morgen aufzeigen, mit was wann zu rechnen sei.