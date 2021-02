Pandemie : Malu Dreyers Dilemma: Niedrige Zahlen, aber große Sorge

Mainz Warum die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin trotz der Corona-Mutationen Hoffnung macht.

Malu Dreyer ist in einem Dilemma. Daraus macht die Ministerpräsidentin gestern keinen Hehl, als sie ihren Vier-Stufen-Plan präsentiert, mit dem sie in die heutigen Corona-Beratungen zwischen Bund und Ländern geht. Es sei „eine wirklich unangenehme Situation“, sagt die Triererin vor Journalisten in Mainz und meint damit den „spürbaren Rückgang“ der Infektionszahlen (die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag landesweit gestern bei 57, die Zahl der Corona-Neuinfektionen stieg um 294) und andererseits die Sorge vor der Ausbreitung der Virus-Mutationen. Man müsse „sehr sorgsam“ abwägen und gleichzeitig Perspektiven aufzeigen, sagte Dreyer. Und diese Perspektiven vor allem für Schulen aber auch für Friseure und Handel („Es geht an die Substanz.“) will sie mit einem Vier-Stufen-Plan aufzeigen. Der Plan, den sie gestern vorstellte, soll als Diskussionsgrundlage für die heutigen Beratungen gelten. Dreyer sprach von einem „deutlichen Signal nach vorne“. Sie erwartet, dass sich die Länder auf ein gemeinsames Öffnungskonzept verständigen.