Justiz : Wie eine Lesung aus einem schlechten Buch

Einer der acht Angeklagten im Bunkerprozess hat gestern ausgesagt. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Dritter Tag im Bunker-Prozess vor dem Trierer Landgericht: Einer der Angeklagten sagt aus. Doch vieles bleibt noch im Dunkeln.

Stellenweise klingt die oft sehr monoton vorgetragene Einlassung von Michiel R. wie eine Lesung. Eine Lesung aus einem schlechten Buch, in dem die Handlung viel zu ausführlich, oft zu detailverliebt geschildert wird. Vier Stunden lang liest der 50-Jährige aus seinen Aufzeichnungen vor, immer wieder betont er, dass er versuche, sich so gut wie möglich an das zu erinnern, was ja immerhin schon sechs, sieben Jahre zurückliege. Und genau wie die Kapitel in einem Buch hat er die einzelnen Abschnitte gegliedert und überschrieben. „Der erste Kontakt“ lautet der erste von 15 (!) Gliederungspunkten, die der Niederländer am dritten Tag im sogenannten Prozesstag vorträgt. Bis zum Nachmittag kommt er bis zum Ende des dritten Punktes. Und so als ob er Spannung erzeugen wollte, verweist er bei Fragen, die Richter Günther Köhler am Ende jedes Abschnitts stellen darf, immer wieder darauf, dass er darauf später noch ausführlich eingehen werde.

Wer weiß, vielleicht hat der Marketingexperte, der in seinem Leben schon verschiedene Jobs hatte, im Hinterkopf die Geschichte des Cyberbunkers in Traben-Trarbach, dessen Manager er nach Ansicht der Generalstaatsanwaltschaft gewesen sein soll, als Buch zu veröffentlichen. Dann sollte er aber unbedingt noch am Manuskript arbeiten und es straffen. Denn R. schildert sehr detailreich und immer wieder abschweifend, wie er mit dem Cyberbunker in Kontakt gekommen ist.

Dreh- und Angelpunkt war wohl ein Coffee-Shop in seiner Heimatstadt, wo er zwei Mal in der Woche hingegangen sei, um einen Joint zu rauchen. Dort habe er beim „Mensch ärgere dich nicht“-Spielen Menschen kennengelernt, die in Traben-Trarbach eine Rolle gespielt hätten.

Bevor er komplett an die Mosel gewechselt und beim mutmaßlichen Kopf der Bunkerbande, Herman-Johan X., angeheuert hat, versuchte er gemeinsam mit zwei Computerexperten, mit der digitalen Währung Bitcoin Geld zu verdienen. Doch die finanziellen Erfolge hielten sich der Schilderung von R. zufolge in Grenzen. Im besagten Coffee-Shop sei dann ein Vertrauter von X. auf ihn und seine Bitcoin-Geschäfte aufmerksam geworden. Sein Boss, X., betreibe ein Rechenzentrum und sei interessiert an der digitalen Währung. R. und seine Kumpels sollten nach Traben-Trarbach kommen und sich den Bunker, den X. 2013 von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gekauft hatte, anschauen.

Womit X. und sein Datenzentrum in dem ehemaligen, bis zu fünf Stockwerke unter der Erde liegenden Bundeswehr-Bunker, Geld verdiente, hat R. nicht gewusst. Und schenkt man seinen epischen Schilderungen Glauben, dann hat er das auch nicht gewusst, als er Mitte 2014 den Vertrag unterschreibt und sich damit (zunächst unentgeltlich) in die Dienste seines Landsmanns stellt.

Ganz unbekannt war ihm X. allerdings nicht. Denn bevor R. zum ersten Mal nach Traben-Trarbach gefahren ist, hat er sich über X., den er sich als „reichen Geschäftsmann“ vorgestellt hat, im Internet kundig gemacht. Dabei stieß er darauf, dass X. schon einmal einen Cyberbunker betrieben hat in den Niederlanden. In der Nähe der Kleinstadt Kloetinge hatte er um das Jahr 2000 einen ehemaligen Nato-Kommandobunker zu einem angeblich supersicheren Rechenzentrum ausgebaut. 2002 gab es dort ein Feuer. Beim Löschen entdeckten Einsatzkräfte im Bunker auch ein Drogenlabor, in dem angeblich Ecstasy hergestellt wurde. X. behauptete, nichts davon zu wissen, er kam in Untersuchungshaft. Zur Anklage soll es nicht gekommen sein. Den Bunker verkaufte er, allerdings betrieb er das Cyberbunker-Geschäft auch ohne Bunker. Laut R. habe X. behauptet, dass zu der Zeit 80 Prozent der weltweiten Pornoseiten über die Server seiner Firma gelaufen seien.

Zweifel, dass „Mister X.“, wie der Besitzer des Traben-Trarbacher Bunkers später genannt wurde, mit kriminellen Machenschaften und mit illegalen Geschäften sein Geld verdienen könnte, wollen R. nicht gekommen sein. Er habe nur gewusst, dass das Rechenzentrum ein Ort sei, „wo die Websites wohnen“. X. sei kein Krimineller, keine zwielichtige Person, sagt R.

Es ist schwer zu glauben, dass der Mann, der sich selbst als Marketingexperte bezeichnet und bei seiner Einlassung einen selbstbewussten und intelligenten Eindruck macht, nicht gewusst haben will, dass es möglicherweise in dem unterirdischen Datenzentrum am Rande der Moselstadt nicht unbedingt mit rechten Dingen zugegangen ist. Man mag R. Naivität unterstellen. Doch das passt nicht zu seiner Abgeklärtheit, mit der er sich bei seiner Einlassung präsentiert. Er spricht voller Begeisterung von X., von dessen „Vision“, dem Projekt in Traben-

Trarbach, das R. als eine Art „Mini-Silicon-Valley“ bezeichnet. Trotzdem lässt sich R. lange Zeit, bevor er beschließt, an die Mosel zu wechseln, seinen Job in den Niederlanden aufzugeben und gegen einen angeblich nicht bezahlten Job im Untergrund des Bunkers zu tauschen.

Zunächst ist unklar, was seine Aufgaben in dem kleinen Team in dem Datencenter waren. Er habe „echt viel geputzt“ und gestrichen, habe mit den alten Bundeswehrmöbeln und -telefonen Arbeitsräume eingeräumt. Im Auftrag von X. habe er versucht, ausrangiertes Inventar über Ebay zu verkaufen, mit mäßigem Erfolg. Echte Managementaufgaben sehen anders aus. Dann sollte er gemeinsam mit einem anderen Mitarbeiter Kunden gewinnen, die ihre Internetseite über die Server des Rechenzentrums laufen lassen sollten. Doch schnell hat sich wohl herausgestellt, dass der dafür verlangte Preis viel zu hoch war und dass das Auftreten der vermeintlichen Firma von X. unprofessionell ist. Es hat zu dieser Zeit noch nicht einmal eine eigene Internetseite gegeben. R. gestaltet für X. den Internetauftritt. Name der Seite: www.calibour.com. Das war der Name, unter dem X. das Rechenzentrum im Traben-Trarbacher Bunker hat ins Handelsregister eintragen lassen.