Coronavirus: Droht nun Gottesdiensten und Erstkommunionen das Aus?

Trier Das sich weiter verbreitende Coronavirus bleibt nicht ohne Auswirkungen auf das religiöse Leben. Könnten jetzt auch Gottesdienste und die anstehenden Erstkommunionen abgesagt werden?

Das Coronavirus wirkt sich zunehmend auch auf das religiöse Leben aus. Im besonders stark betroffenen Italien gibt es bereits ein generelles Verbot von öffentlichen Gottesdiensten. Ist Ähnliches auch in Deutschland und speziell im Bistum Trier geplant? „Im Moment nicht“, sagt Sprecherin Judith Rupp auf Anfrage unserer Zeitung. In der Regel liege die Besucherzahl bei Gottesdiensten aber auch unter der Grenze von 1000 Teilnehmern. Die Sprecherin schließt aber nicht aus, dass es in Einzelfällen auch jetzt schon zu Ausfällen von Messen kommen kann. Mit Blick auf die anstehenden größeren Gottesdienste und Feierlichkeiten an Ostern und Weißen Sonntag im April will das Bistum in den nächsten Tagen eine Entscheidung treffen.