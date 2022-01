„Trockener Januar“ : Dry January: Was bringt ein Monat ohne Alkohol?

Berlin Einen Monat ohne Alkohol: Einigen macht das nichts aus. Anderen fällt es schwer. Der „Dry January“ liegt im Trend. Wie Suchthilfeverbände die Social Media-Aktion bewerten.

Der Weg in die Alkoholsucht verlaufe oft schleichend, betonte Jürgen Naundorff vom Suchthilfeverband Blaues Kreuz. Für ihn sei der sogenannte trockene Januar mehr als nur ein Monat ohne Bier, Wein und Co.: „Es ist der "TÜV" für meinen Umgang mit Alkohol. Was passiert mit mir, was löst das bei mir aus, was wird mir klar?“ Für das kommende Jahr habe das Blaue Kreuz große Pläne: „Wir wollen "Dry January" 2023 nach Deutschland holen.“ Dafür sei man bereits in Gesprächen mit möglichen Kooperationspartnern, so Naundorff.