Im Prämierungsjahr 2023 wurden insgesamt 411 Erzeugnisse von 47 Betrieben angestellt. Aus dem Einzugsbereich des Weinbauamts Wittlich-Neustadt/Weinstraße waren es 204 Erzeugnisse von 25 Betrieben, die zur Verkostung bereitstanden. „Niemand konnte zu Beginn der Prämierung 1998 wissen, welche Wertschätzung der Wettbewerb unter den Stoffbesitzern und Brennern ein Vierteljahrhundert später genießen würde. Das drückt sich auch in den 411 angestellten Erzeugnissen aus, mit welchen die Brennerinnen und Brenner ihr Vertrauen in den größten Qualitätswettbewerb, die Landesprämierung, dokumentieren“, so Präsident Schindler.