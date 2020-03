Kirche : Ehemaliger Trierer Generalvikar Bätzing neuer Vorsitzender der Bischofskonferenz

Foto: Boris Roessler

Mainz/Limburg Der Limburger Bischof und ehemalige Trierer Generalvikar Georg Bätzing (58) ist laut "Bild"-Zeitung neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Die katholischen Bischöfe wählten ihn am Dienstag bei ihrer Frühjahrsvollversammlung in Mainz zum Nachfolger von Kardinal Reinhard Marx, der seit 2014 an der Spitze stand.

Vor kurzem hatte Marx erklärt, er stehe nicht für eine zweite Amtszeit zur Verfügung.