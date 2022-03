Ukraine-Konflikt : Eifeler Bundeswehr im Krisenmodus: „Sind jetzt schneller einsatzbereit!“

Einsatz im Ausland: Bundeswehrsoldaten tragen auf dem Flughafen in Masar-i-Scharif in Afghanistan eine Feldkiste zu einem wartenden zivilen Hubschrauber. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Trier Die Bundeswehr hat die Bereitschaft erhöht. Das zeigt sich auch in der Eifel, wo unter anderem Spezialisten für Informationstechnik stationiert sind. Was ist die Lage in Gerolstein und Daun?

Auf den rheinland-pfälzischen US-Militärflughäfen Spangdahlem und Ramstein steigt wegen des Krieges in der Ukraine schon seit Tagen der Flugverkehr. Beide Stützpunkte sind auch eine Drehscheibe für Transporte aus den USA in andere Nato-Länder. Aber wie sieht es eigentlich auf den beiden Bundeswehr-Standorten Daun und Gerolstein in der Vulkaneifel aus? Sind auch diese beiden Stützpunkte wegen des Kriegs in der Ukraine in erhöhter Alarmbereitschaft?

Bundeswehr in Gerolstein ist „noch schneller voll einsatzbereit“

Der Gerolsteiner Kommandeur Lars Thorsten Decker sagt, dass die Einsatzbereitschaft hochgefahren sei – „personell und materiell“. Und was bedeutet das? „Das wir jetzt noch schneller voll einsatzbereit sind“, sagt der Oberstleutnant mit der für Militärs wohl gebotenen Zurückhaltung.

In Gerolstein ist das Informationstechnikbataillon 281 beheimatet. Die dort stationierten 670 Soldatinnen und Soldaten „stellen die weltweite IT-Anbindung für die Auslandseinsätze der Bundeswehr sicher“, wie es im Amtsdeutsch heißt. Dabei geht es unter anderem um verschlüsselte mobile Kommunikation zwischen Truppen im Ausland und der Heimat.

Für die Gerolsteiner Soldaten sind Auslandseinsätze nichts Ungewöhnliches. Sie waren in der Vergangenheit schon in Afghanistan eingesetzt, auf dem Balkan, in Mali oder in der Türkei und im Irak. Derzeit laufen zudem Vorbereitungen für eine weitere große Aufgabe des IT-Bataillons: Demnächst stellen die Gerolsteiner die deutschen Anteile der IT-Kräfte für die schnellen Eingreiftruppe der sogenannten Nato Response Force (NRF). Deutschland stellt von diesem Jahr an bis 2024 rund 13.600 der insgesamt 40.000 Soldaten der NRF.

Mehr Bundeswehr-Kolonnen in der Eifel zu erwarten

Schon bald müssen Autofahrer in der Vulkaneifel damit rechnen, vermehrt Militärfahrzeugen zu begegnen. Laut Oberstleutnant Decker sind es „normale Übungen, auf die wir fahren“. Erst am Vortag hatte das Bundesverteidigungsministerium darauf verwiesen, dass nach dem Einmarsch russischer Truppen auch die Bundeswehr ihre Bereitschaft erhöhe. Aus diesem Grund müsse schon in den nächsten Tagen vermehrt mit Militärtransporten- und -Kolonnen gerechnet werden.

In Daun sitzen die Abhörspezialisten

Und wie sieht es derzeit bei den den Abhörspezialisten des Bataillons Elektronische Kampfführung 931 sowie der Auswertezentrale in der Dauner Heinrich-Hertz-Kaserne aus? Der zuständige Kommandeur Andreas Hartmann gibt sich auf Anfrage unserer Redaktion zurückhaltend, will sich zunächst einmal bei der Bundeswehr-Pressestelle rückversichern. Danach hören wir nichts mehr.

Von Daun aus dürfte dagegen weiter gelauscht werden, denn das ist der Job der dort stationierten Soldatinnen und Soldaten. Aus der Vulkaneifel wird laut Eigenwerbung „mit modernster Technik ununterbrochen aufgeklärt, um Konflikte und Bedrohungen zu erkennen, noch bevor sie in den Nachrichten erscheinen“. Das Bataillon Elektronische Kampfführung 931 leiste damit einen wichtigen Beitrag zur weltweiten Krisenfrüherkennung, Konfliktbeobachtung und zur Unterstützung der Soldaten und Partner im Auslandseinsatz.

Die Dauner Soldaten hören feindliche Kommunikation ab, stören Sender und schützen den bundeswehreigenen Funkverkehr. Laut Eigenwerbung des Bataillons schützen die Spezialisten beispielsweise die eigene Truppe bei Patrouillen vor dem ferngesteuerten Zünden von Sprengfallen und Minen, indem gegnerische Signale per Funk unterdrückt werden.