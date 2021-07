Hilfe nach der Katastrophe : Nach Hochwasser in der Region Trier: Wer jetzt alles Hilfe anbietet

Viele Freiwillige und Rettungskräfte packten mit an, um das Hochwasser so weit wie möglich in die Schranken zu weisen. Nun gibt es neue Hilfsangebote für die Region. Foto: TV/Johannes Faber

Trier Das Unwetter von Mittwoch auf Donnerstag hat in der Region Trier große Schäden verursacht. Für die Betroffenen gibt es etliche Hilfsangebote. Und es kommen ständig neue hinzu.

Nach der Unwetterkatastrophe in der Region Trier haben unzählige Bürger, Geschäftsleute, Organisationen und Firmen unbürokratische und rasche Hilfe angeboten. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld, Andreas Kruppert, hat mit seinem Facebbook-Post vielen aus dem Herzen gesprochen. Kruppert spricht von einer „riesigen Welle der Hilfsbereitschaft in unseren Dörfern“. Es werde einfach angepackt und geholfen; niemand werde allein gelassen.

Infotelefon

Hochwasser in der VG Trier-Land – hier können Sie spenden

Die Verbandsgemeinde Trier-Land hat in Absprache mit dem Landrat Günther Schartz ein Spendenkonto eingerichtet, um Hochwasseropfern in der Region Trier-Saarburg schnell helfen zu können. Spendenkonto: Verbandsgemeinde Trier-Land, IBAN DE13 5855 0130 0001 1273 80.

Hochwasser im Eifelkreis Bitburg-Prüm – hier können Sie spenden

Sperrmüll

Damit die Opfer des Unwetters Sperrmüll problemlos entsorgen können, bietet der Abfallzweckverband ART den betroffenen Menschen ab sofort bis zum 31. Juli die Möglichkeit, Sperrabfall bis zehn Kubikmeter kostenlos an allen Standorten anzuliefern. Auch Problemabfälle und Elektroaltgeräte werden dort angenommen. Hilfsaktionen vor Ort in den besonders betroffenen Gebieten sind in Vorbereitung.

Bürger helfen Bürgern

Tarforster Wirtshaus

Grillnachmittag/abend als Dankeschön am kommenden Dienstag zwischen 16 und 20 Uhr für Helfer von Feuerwehr, THW, Polizei oder Sanitäter etc. Viele weitere Restaurants, Hotels und Gaststätten in der Region stellen Helfern kostenlos Getränke und Essen zur Verfügung oder organisieren Benefizveranstaltungen. Einige bieten auch kostenlose Unterkünfte an.