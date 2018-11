Versuchter Mord: Mann soll Ex-Freundin angefahren und schwer verletzt an Straßen liegen gelassen haben

Ein 46-jähriger Saarländer soll vor einigen Tagen versucht haben, seine drei Jahre jüngere Ex-Freundin in Taben-Rodt umzubringen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor.

Von Bernd Wientjes

Taben-Rodt Zunächst sah es so aus, als ob eine 43-Jährige Opfer gestürzt war und sich dabei schwer verletzt hatte. Die Frau hatte am Morgen des 15. November ihr Auto auf dem Parkplatz beim Bürgerhaus in Taben-Rodt (Trier-Saarburg= abgestellt. Von dort wollte sie zur ihrer nahegelegenen Arbeitsstelle gehen. Sie hatte zuvor ihren Pkw auf dem Parkplatz abgestellt und sich zu Fuß zu ihrer nahegelegenen Arbeitsstelle aufgemacht. Kurz darauf wurde sie von einer Passantin schwer verletzt am Straßenrand gefunden. Wie es dazu gekommen ist, konnte die 43-Jährige nicht sagen, da sie sich, so die Trierer Staatsanwaltschaft, verletzungsbedingt nicht mehr erinnern konnte, wie es zu dem angeblichen Unfall gekommen ist.

Die Ärzte im Krankenhaus bezweifelten, dass die Verletzungen der Frau alleine durch einen Sturz verursacht worden sein sollen. Daraufhin ermittelte die Polizei. Schnell stellte sich dabei heraus, dass die 43-Jährige vor dem schweren Sturz von einem Auto angefahren worden ist. Der Verdacht richtete sich schnell gegen den drei Jahre älteren Ex-Freund der Frau. Er soll an dem Morgen mit seinem Auto, einem Dacia Duster, in der Nähe des Parkplatzes auf die Frau gewartet haben. Als sie zur Arbeit gegangen ist, soll er auf sie zugefahren sein, um sie zu töten, teilte die Trierer Staatsanwaltschaft heute mit. Die Geschädigte sei wahrscheinlich von der Fahrzeugfront erfasst und an den Rand der Fahrbahn geschleudert worden, wo sie schwer verletzt liegen blieb, heißt es in der Mitteilung. Bis gegen 13:50 Uhr an dem Donnerstag soll sich der Beschuldigte mit seinem Auto im nahen Mettlach, Wehingen und zuletzt in Dreisbach aufgehalten haben. In der Nähe der Saarschleife soll er das Auto in die Saar gefahren haben.

Laut Staatsanwaltschaft bestreitet der Mann die Tat. Sie hält ihn jedoch verdächtig, versucht zu haben, die Frau heimtückisch bezu ermorden. Der Mann ist am vergangenen Donnerstag festgenommen worden. Zur Zeit sitzt er in Untersuchungshaft.

Die Polizei sucht Zeugen, die am 15.November.2018 einen weißen Dacia Duster in Taben-Rodt, Mettlach und Umgebung fest-gestellt oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651/9779-2116 oder -2290 zu melden.