Sicherheit : „Wir sind Freunde der Polizei“

(wie) Tuner, Poser, Raser, die mit PS starken Autos illegale Rennen durch Städte fahren und Menschenleben gefährden – wo ist der Unterschied? Und was macht den Reiz aus, seinen Wagen aufzumotzen und anderen zu präsentieren. Darüber sprach unser Redakteur Bernd Wientjes mit Denis Marasciulo. Er ist Autoverkäufer und Tuner und wohnt im badischen Stutensee.

Herr Marasciulo, die Polizei spricht immer von Kontrollen in der Tuner- und Poserszene? Was ist das für eine Szene? Worin liegt der Unterschied zwischen Tunern und Posern?

DENIS MARASCIULO Ein Tuner investiert Unmengen an Zeit, Geld und Liebe zum Detail in sein Auto, um dieses nach seinen Wünschen zu individualisieren. Wir Tuner sind relativ verschlossen und treffen uns eher auf Events und tauschen uns auf Messen aus. Poser sind zumeist zwischen 22 und 28 Jahre alt und legen Wert auf dicke, teure Autos mit lautem Auspuff und dem ganzen Quatsch, die sie in der Stadt vorführen. Kurz gesagt: Ein Poser will auffallen, weil er ansonsten wenig hat, mit dem er sich profilieren kann.

Die Tunerszene wird aber oft auch mit illegalen Autorennen und Lärmbelästigung in den Städten in Verbindung gebracht.

MARASCIULO Für Außenstehende ist es in der Tat schwierig zu unterscheiden, wer ein Tuner ist, der also sein Auto mühevoll selbst umgebaut hat oder wer hat sich ein fertiges, bereits hoch motorisiertes und optisch verändertes Auto zugelegt. Wir Tuner versuchen an den Hotspots, dort wo sich die anderen treffen, um vielleicht auch illegale Rennen zu fahren, gar nicht erst teilzunehmen. Allerdings ist es auch so, wenn wir uns etwa freitagabends auf irgendwelchen Parkplätzen treffen, kommen auch immer wieder Poser, die machen Lärm, fahren weg, dann kommt die Polizei, weil sich einer beschwert hat. Dann stehen nur noch wir da und es heißt wieder „die Tuner.“

Aber noch mal: Wie grenzt sich Ihre Szene von den Kriminellen ab, die mit aufgemotzten Autos illegale Rennen veranstalten und damit Menschen gefährden?

MARASCIULO Ich sage einfach mal, 80 Prozent der wirklichen Tuner haben nichts damit am Hut, durch die Städte zu rasen. Aber es gibt wie überall auch unter uns Schwarze Schafe.

Das heißt aber auch doch auch: Sie begrüßen eigentlich, dass die Polizei verstärkt ein Auge auf die gesamte Szene wirft und eben genau diese Schwarzen Schafe herausfiltert.

MARASCIULO Richtig. Wir sind Freunde der Polizei und unterstützen deren Arbeit. Es hat aber lange gedauert, bis die Polizei gemerkt hat, dass es einen Unterschied gibt, zwischen dem Herzblut-Tuner und den Posern beziehungsweise Rasern. Das Problem ist aber, dass sich immer noch viele Tuner schimpfen, aber gar nichts mit der echten Szene am Hut haben. So kommt es, dass bei Kontrollen von 20 überprüften Fahrzeugen 15 einfach nur Scheiße sind, weil etwa das Fahrwerk oder die Felgen nicht eingetragen sind. Diese Typen sind die Tuner, die einfach keinen Bock haben, zum Tüv zu fahren, um die Veränderungen am Auto in den Fahrzeugschein eintragen zu lassen. Sie wissen, dass die Veränderungen eh nicht zulässig sind. Das ist die andere Seite der Tunerszene. Ich fahre einen BMW, habe einen vierseitigen Fahrzeugschein und habe Tausende von Euros in Tüv-Abnahmen und Eintragungen investiert.

Was bitte schön ist denn so toll daran, ein Auto so aufzumotzen und so viel Geld hineinzustecken?

MARASCIULO Es ist nicht, wie viele uns vorwerfen, ein Männlichkeitssymbol. Es ist der Drang nach Individualisierung. Wir wollen uns mit und an unseren Autos frei und kreativ entfalten, vielleicht auch in einer Grauzone, aber immer in Absprache mit dem Tüv, um abzuklären, was geht und wie es geht. Das macht für mich den Reiz aus, auch zusammen mit der Gemeinschaft zu überlegen, Ideen zu entwickeln und auszutauschen. Deswegen zelebriere ich das nun schon seit fast 15 Jahren.

