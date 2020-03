Katholische Kirche : Ein Bischof auch für die schwierigen Fälle

Die Wahl des ehemaligen Trierer Generalvikars Georg Bätzing zum Chef der Bischofskonferenz kam nicht völlig überraschend. Der 58-jährige Limburger Bischof genießt nicht nur bei den ganz normalen Gläubigen viel Sympathie und einen guten Ruf, sondern auch unter seinen Kollegen.

Das liegt vor allem an Bätzings freundlicher, zugewandter und bescheidenen Art. Der gebürtige Westerwälder ist kein Lautsprecher, was ihn von seinem Vorgänger Reinhard Marx unterscheidet. Und er ist niemand, der autoritär regiert.

Und: Er hat in den zurückliegenden knapp vier Jahren bewiesen, dass er schwierige Situation meistern kann. Wer das von seinem Luxus liebenden Limburger Vorgänger Franz-Peter Tebartz-van Elst zertrümmerte Porzellan in so kurzer Zeit und ohne störende Nebengeräusche wieder kittet, wie dies Bätzing getan hat, der empfiehlt sich für höhere Weihen.