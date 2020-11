Registrierungspflichtiger Inhalt: Kriminalität : Ein brutaler Mord – und viele offene Fragen

Gerolstein Vor 38 Jahren wurde der erst 19-jährige Gerolsteiner Ulrich Oehms getötet. Warum nur wurde sein Leichnam angezündet? Und wer der blonde junge Mann, mit dem Oehms zuletzt gesehen worden ist? Die Trierer Ermittler unternehmen den vielleicht letzten Anlauf, den Täter nach fast vier Jahrzehnten doch noch zu überführen.

Es ist ein Samstagnachmittag im Februar 1982, als ein Fossiliensammler in einer unweit des Gerolsteiner Brunnens gelegenen Sand- und Lavagrube eine grausige Entdeckung macht: Nur wenige Meter von der Kreisstraße 33 entfernt liegt der Leichnam eines unbekannten Mannes. „Die Leichenstarre war eingetreten, und auf dem linken Oberschenkel waren deutlich erkennbare Leichenflecken zu sehen“, erinnerte sich Hans-Jürgen Fuhrmann, der damals als erster Polizist am Tatort war.

Oberkörper und Kopf des Toten sind so verbrannt, dass das Opfer – trotz einiger persönlicher Gegenstände – zunächst nicht eindeutig identifiziert werden kann. Erst nach einem Abgleich des Zahnstatus‘ steht zweifelsfrei fest, dass es sich bei dem Toten um den 19-jährigen Gerolsteiner Ulrich Oehms handelt.

Extra 5000 Euro Belohnung ausgesetzt Für Hinweise zum Gewaltverbrechen an Ulrich Oehms hat die Trierer Kriminalpolizei ein Telefon (0651/9779-2480) geschaltet. Vertrauliche Hinweise können auch unter Telefon 0152-28854968 und per E-Mail unter kdtrier.hinweisaufnahme@polizei.rlp.de gegeben werden. Führen Sie zur Aufklärung des Verbrechens, gibt es eine Belohnung von 5000 Euro.

Bei der Obduktion stellen die Ärzte fest, dass der Schildknorpel gebrochen ist. Wurde Oehms gewürgt? Oder bekam er einen Schlag auf den Hals? Und war das auch die Todesursache? Die Trierer Mordermittler wollen dazu keine Angaben machen. Das sei Täterwissen, sagt ihr Chef Christian Soulier. Ulrich Oehms Leichnam wurde erst nach der Gewalttat wohl in einem Auto zu der zwischen dem Gerolsteiner Industriegebiet und der Kasselburg gelegenen Lavagrube gebracht, mit einem Brandbeschleuniger übergossen und angezündet. In diesem Zusammenhang wird auch der (damalige) Besitzer eines Kleinwagens – möglicherweise ein Fiat 126/127 oder ein Fahrzeug ähnlicher Größe – gesucht. Das Auto soll ein Bitburger Kennzeichen gehabt haben.

Da Mord nicht verjährt, kommen die unaufgeklärten Fälle nicht zu den Akten; auch nicht das inzwischen 38 Jahre zurückliegende Gewaltverbrechen an Ulrich Oehms. Die Ermittler sprechen dann von einem sogenannten „Cold Case“ – einem Fall, der auf Eis liegt, aber immer wieder aufgetaut werden kann.

Der 19-Jährige lebt im Februar 1982 noch bei seinem Vater in Gerolstein. Ulli, wie ihn alle nennen, hat noch fünf Geschwister, die Mutter ist schon tot. Oehms arbeitet in einer Isolierbaufirma, die allerdings in diesen Wintertagen „Schlechtwetter“ macht und viele Arbeiter deshalb vorübergehend entlassen hat. Ulrich Oehms gehört dazu. In seiner Freizeit kickt er in der ersten und zweiten Mannschaft des SV Gerolstein. Er habe etliche Bekannte gehabt, sagen die Ermittler heute, aber keine engen Freunde. „Er war eher ein Einzelgänger“, sagt eine Ermittlerin.

Es ist das Fastnachtswochenende 1982. Zwei Tage bevor Ulrich Oehms Leichnam entdeckt wird, ist Weiberdonnerstag. Der 19-jährige Junggeselle ist mittags in einer Kneipe, abends auf einer Tanzveranstaltung im Nachbarort Pelm. Ein Bekannter nimmt Oehms gegen 3 Uhr in der Frühe mit nach Gerolstein, lässt ihn am Stadtrand an einer Tankstelle aussteigen. Wo Ulrich Oehms in dieser Nacht schläft, ist unklar. „Nach Angaben seines Vaters jedenfalls nicht zu Hause“, sagt Mordermittler Christian Soulier, „und um draußen zu schlafen, war es zu kalt.“

Am Freitag wird Ulrich Oehms in Gerolstein noch mehrmals gesehen, das letzte Mal am Nachmittag gegen 17 Uhr vor der Kreissparkasse in der Bahnhofstaße (heute Hauptstraße). An Oehms Seite damals: ein unbekannter junger Mann Mitte 20. „Der Mann war schlank, etwa 1,80 Meter groß, mittelblond mit einer Dauerwelle und hatte eine spitze Nase“, sagt eine Ermittlerin. Gelingt es, den Unbekannten zu identifizieren, könnte dies die Ermittler einen entscheidenden Schritt voranbringen, hofft auch der Trierer Oberstaatsanwalt Eric Samel, der am Mittwochabend in einer „Aktenzeichen XY ungelöst“-Spezialsendung über den Fall berichten wird. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder über den Fall Oehms berichtet“, sagt Samel unserer Zeitung, und jedes Mal habe es den ein oder anderen neuen Hinweis gegeben. „Darauf hoffen wir auch jetzt wieder“, sagt Samel, der schon in zahlreichen regionalen Mordfällen die Anklage vertreten hat.

Deshalb wird nun erneut mit einem schon vor einiger Zeit angefertigten Phantombild des unbekannten jungen Mannes mit der spitzen Nase nach dem womöglich letzten Begleiter Oehms gesucht. Bislang verliefen alle Versuche in diese Richtung im Sande. Und auch sonst tappen die Ermittler in dem Fall weiter im Dunkeln – obwohl über 100 Spuren teils mehrfach überprüft wurden.