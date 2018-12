Luxemburg macht derzeit weltweit Schlagzeilen. Zum einen will es Kiffen legalisieren. Zum anderen – und das sorgt für die größere Aufmerksamkeit – will die neue alte Regierung unter Xavier Bettel Busse und Bahnen kostenlos machen. Von Bernd Wientjes

Der Premierminister, dessen Idee – und nicht die der mitregierenden Grünen – das Ganze dem Vernehmen nach gewesen ist, sonnt sich derzeit im Schein eines gelungenen Coups. Das autoverliebte, reiche Land macht sich damit von jetzt auf gleich zum Vorreiter in Sachen ökologischer Verkehrswende. Zumindest verkauft es sich mit dem Plan so. Denn obwohl der Nahverkehr bereits jetzt spottbillig ist, haben die meisten Luxemburger mindestens zwei Autos in der Garage stehen. Und täglich kommt es in den Stoßzeiten fast zum Verkehrskollaps, weil zu den einheimischen noch die ein- oder auspendelnden Grenzgänger aus Frankreich, Belgien und Deutschland hinzukommen und die Autobahnen rund um die Hauptstadt hoffnungslos verstopft sind. Daran wird sich wohl auch nichts ändern, wenn die Tickets für Bus und Bahn nichts mehr kosten. Luxemburg ist und bleibt ein Auto-Land. Der kostenlose Nahverkehr ist eine gute Idee – und doch nicht mehr als ein Feigenblatt. Genau wie die vom neuen Grünen-Energieminister angekündigte Erhöhung der Mineralölsteuer. Auch sie wird nicht zu einer Verkehrswende und schon gar nicht zum Tankstellensterben führen.

