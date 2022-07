Ein Jahr Flutkatastrophe : Als Bäche zu Flüssen wurden

Stadtteil Trier-Ehrang. Foto: Friedhelm Knopp

Vor knapp einem Jahr schlägt Tief Bernd in der Region zu. Der Starkregen will einfach nicht nachlassen. Los geht es dann am Mittwoch, 14. Juli: Beschauliche Bäche werden zu reißenden Flüssen. Das Wasser entwickelt immer mehr Kraft, überflutet Dörfer und Stadtteile. Unser Fotograf hat die Flutkatastrophe damals aus dem Flugzeug dokumentiert – und ist jetzt noch einmal über die betroffenen Orte geflogen (bec).

Das Hochwasser hat Kordel im Juli 2021 hart getroffen. So sah der Ort im September aus. Foto: TV/Portaflug

Auch in Kordel (Landkreis Trier-Saarburg) sind ein Jahr später noch längst nicht alle Schäden beseitigt. Foto: Portaflug Föhren

ein Jahr nach der Flut TV regional Trier-Ehrang Foto: TV/Portaflug Föhren

Der Trierer Stadtteil Ehrang wurde von der Flut hart getroffen. Die Aufräumarbeiten dauern bis heute an. Foto: Portaflug Föhren

ein Jahr nach der Flut TV regional Irrel Foto: TV/Portaflug Föhren

Diese Fotos zeigen Irrel (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Foto: Portaflug Föhren

ein Jahr nach der Flut TV regional Wintersdorf Foto: TV/Portaflug Föhren

Das überflutete Wintersdorf an der Sauer (Landkreis Trier-Saarburg) aus der Vogelperspektive – und wie es ein Jahr später aussieht. Foto: Portaflug Föhren

Minden in der Verbandsgemeinde Südeifel, wo die Prüm in die Sauer mündet, wurde im Juli 2021 schwer vom Hochwasser getroffen. Foto: TV/Portaflug

Minden wurde im Juli schwer vom Hochwasser getroffen. So sah der Ort im September 2021 nach dem Hochwasser aus. Foto: TV/Portaflug