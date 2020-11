Verkehr : Ein Land erstickt im Verkehr

Luxemburg Obwohl Busse und Bahn in Luxemburg kostenlos sind, setzt das Land weiter auf den Autoverkehr. Und das hat auch was mit den Pendlern zu tun.

Das Großherzogtum ist ein reiches Land. Die Wirtschaft boomt, die Bevölkerung wächst. In den vergangenen 20 Jahren hat die Zahl der Einwohner des kleinen Landes um rund ein Drittel zugenommen, die Hälfte davon sind zugezogen aus dem Ausland. Grund für den enormen Zuwachs ist der – trotz Corona – noch immer florierende Arbeitsmarkt. Pro Monat entstehen im Schnitt rund 1000 neue Jobs. In den vergangenen Monaten ist die Zahl zwar etwas zurückgegangen. Doch noch immer ist der Arbeitsmarkt stabil. Das zeigt sich auch an der Zahl der Pendler. Kein Land in der EU verzeichnet eine derartige Grenzgängermobilität wie Luxemburg. Täglich pendeln über 200 000 Arbeitnehmer aus den Nachbarländern Frankreich, Belgien und Deutschland in das Großherzogtum und wieder zurück. In einem Jahr ist die Pendlerzahl um insgesamt 2000 gestiegen, allein die Zahl der deutschen Grenzgänger ist in den ersten sechs Monaten gegenüber dem gleichen Zeitraum im vergangenen um über 1000 auf rund 48000 gewachsen.

Laut einer Mobilitätsstudie aus dem Jahr 2014 nutzen 92 Prozent der Pendler für die Fahrt zur Arbeit das Auto, nur fünf Prozent fahren mit Bussen oder der Bahn. Das war noch bevor der Nahverkehr im Nachbarland im März dieses Jahres kostenlos wurde. Luxemburg ist das erste Land in der EU, das die Fahrkarten für Busse und Bahnen (außer in der ersten Klasse) abgeschafft hat. 41 Millionen Euro lässt sich das reiche Großherzogtum diese Maßnahme kosten. Doch auf den Straßen macht sich dieses Geschenk bislang noch nicht wirklich bemerkbar. Die Autobahnen und vor allem die Straßen der Hauptstadt sind zu den Stoßzeiten so verstopft wie eh und je. Allenfalls die Tatsache, dass coronabedingt noch immer viele Beschäftigte in Luxemburg im Homeoffice tätig sind, zeigt sich in kürzeren Staus.

Ein Problem, das auch die EU-Kommission sieht. Im vergangenen Jahr rügte sie das Nachbarland, weil „Stau zu den Stoßzeiten“ noch immer „ein ernst zu nehmendes Problem“ in Luxemburg darstelle, sowohl unter standortpolitischen als auch unter Umwelt-Gesichtspunkten.

Luxemburg ist und bleibt ein Autoland. Auf 1000 Einwohner kommen fast 700 Autos. Und genau wie die Zahl der Bevölkerung und die der Arbeitsplätze steigt auch die Zahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge Jahr für Jahr. Und damit die Überlastung der Straßen.

Der Grünen-Verkehrsminister des Nachbarlandes François Bausch weiß, dass der kostenlose Nahverkehr daran zunächst nichts ändern wird. Das sei in erster Linie eine soziale Maßnahme. Immer wieder spricht er davon, dass die Abschaffung der Tickets nur das „Sahnehäubchen auf dem Kuchen“ sei. Der Kuchen selbst ist aber noch gar nicht gebacken. Sprich: die Kapazitäten beim Busverkehr und der Bahn müssen noch ausgebaut werden. Es fehlt auch noch an den geplanten zusätzlichen Pendler-Parkplätzen, die an den Haupteinfallstraßen der Pendler aus Deutschland, Belgien und Frankreich gebaut werden sollen. Von dort sollen sie dann auf Bus und Bahn umsteigen. Noch hapert es an ausreichenden grenzüberschreitenden Bahnverbindungen. So sollten eigentlich bereits in diesem Jahr zusätzliche Züge über die sogenannte Trierer Weststrecke am Hauptbahnhof vorbei nach Luxemburg fahren. Doch das Projekt verzögert sich weiter. Frühstens 2024 sollen auf der Strecke regelmäßige Nahverkehrszüge fahren. Zu den Hauptverkehrszeiten fahren von Wittlich und Trier aus zusätzliche Züge nach Luxemburg, die in der Regel auch gut genutzt werden. Mit zusätzlichen Haltepunkten in der Nähe von Gewerbegebieten und dem Bankenviertel auf dem Kirchberg hat das Nachbarland versucht die Attraktivität des Bahnverkehrs für die Pendler aus Deutschland zu steigern. Zusätzlich verkehren mehrmals in der Stunde von Luxemburg eingesetzte Pendlerbusse, die die hiesigen Grenzgänger einsammeln und ins Großherzogtum bringen. Doch das Angebot im öffentlichen Nahverkehr reicht längst nicht aus, um alle Grenzgänger zu transportieren. Die meisten nutzen weiterhin das Auto.

Bausch ist das ein Dorn im Auge, auch wenn er kein ausgesprochener Autohasser ist. Fast 250 000 unbesetzte Autositze seien in Luxemburg jeden Tag unterwegs, sagt er. Er will, dass die auf den Straßen seines Landes fahrenden Autos besser ausgelastet werden. Deswegen sollen auf einigen Autobahnen Pendlerspuren gebaut werden. Dort sollen nur Autos fahren dürfen, die mit mindestens drei Insassen besetzt sind. Auch Busse sollen die Spuren benutzen. Wenn schon nicht alle auf Bus und Bahn umsteigen, dann sollen wenigstens ein paar weniger Autos unterwegs sein, ist die Überlegung die dahintersteckt.

Das nachhaltige Verkehrskonzept Luxemburgs setzt daher neben dem Nahverkehr auch weiterhin auf Autos. Bausch spricht daher von einem modularen Konzept, dass alle Verkehrsformen besser miteinander vernetzen soll. Das nationale Busnetz soll verbessert werden, alle Busse sollen bis 2030 auf Elektroantrieb umgestellt sein. Hauptaugenmerk legt Bausch aber auf den Ausbau des Schienenverkehrs. Zwischen 2008 und 2017 seien 2,1 Milliarden Euro in die Bahn geflossen, sagt Bausch. Bis 2027 sollen es noch mal vier Milliarden sein. 600 Euro pro Jahr und Einwohner sollen in die Schiene investiert werden. Herzstück dabei ist die vor drei Jahren eröffnete Straßenbahnlinie quer durch die Hauptstadt. Ab Dezember soll sie durchgängig vom Kirchberg bis zum Hauptbahnhof fahren. Bis 2028 soll die Tram dann quer durchs Land bis Esch fahren.

