Haus und Garten : Garten anlegen: Mit diese Tipps gelingt es euch

Garten anlegen: Mit diese Tipps gelingt es euch

Nachdem die Form des Gartens, die Wegführung und -gestaltung sowie die Plätze feststehen, sollten Pflanzen und Materialien ausgewählt werden. Foto: Naturpark Südeifel/Sabine Dubb

Trier/Irrel Beim Neugestalten eines Gartens stellen sich viele Fragen. Was muss ich beachten? Wie gehe ich am besten vor? Was kommt zuerst, was zuletzt? Der Naturpark Südeifel gibt Hobbygärtnern – und denen, die es werden wollen – dazu einige Basistipps.

Wichtig bei einem neuen Garten ist zuerst darüber nachzudenken, wie dieser später aussehen und wie er genutzt werden soll. Dient der Garten als Nutzfläche oder vor allem zur Erholung? Was ist auf dem vorhandenen Grundstück realisierbar? Ebenso ist es sinnvoll zu beachten, welche Veränderungen sich durch das Älterwerden der Gartennutzer ergeben: Einige Elemente sollten sich später ohne großen Aufwand anpassen lassen. Beispielsweise kann aus einer Sandgrube für Kinder ein naturnaher Gartenteich werden.

Ist eine Wunschliste erstellt von Elementen, die im Garten vorhanden sein sollen, geht es an die grobe Flächenaufteilung: Wo ist der richtige Platz für ein sonniges Stauden- und Kräuterbeet oder einen Teich, wo findet eine Sitzgelegenheit einen guten Platz? Dabei müssen die lokalen Gegebenheiten berücksichtigt werden, etwa die Bodenbedingungen, das vorherrschende Klima und der Schattenwurf durch Gebäude und (wachsende) Pflanzen.

Info Tipp für einen barrierefreien Garten Bei einem neuen Garten ist es sinnvoll, das Thema Barrierefreiheit zu bedenken. Selbst ohne aktuelle körperliche Einschränkung, ist ein möglichst barrierearmes Gelände mit fortschreitendem Alter wesentlich praktischer und muss nicht umgestaltet werden. Der Weg ist die wichtigste Verbindung zwischen Haus und Garten, alle Bereiche sollten gefahrlos und barrierefrei erreichbar sein. Der Weg sollte mindestens 90 Zentimeter breit sein — Steigung maximal sechs Prozent auf einer Strecke von zehn Metern. Rutschhemmend und griffig sollte der Bodensein. Etwa mit wassergebundener Wege­decke und wasserdurchlässigem Pflaster. Belag selbst und Einfassung des Wegs sollte nicht herausstehen, es dürfen keine Stolperstellen gebaut werden. Anstelle von Treppen sollten Rampen vorgesehen werden. Für das Gärtnern im Rollstuhl eignen sich beispielsweise eine niedrige Kräuter­spirale, ein unterfahrbares Hochbeet oder etwa Spalier­obst.

Es ist von Vorteil, eine oder mehrere maßstabsgerechte Ansichten mit Gebäuden, Garten­elementen und vorhandenen sowie geplanten Gehölzen zu zeichnen. So können die Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Gestaltung gut erfasst werden. Übersichtlichkeit und Maßstabstreue spielen dabei eine große Rolle, weniger künstlerische Fähigkeiten. Werden dann die Gartenteile benannt und Erklärungen beigefügt, wird schnell klar, welche Materialien und Arbeitsschritte benötigt werden.

Erst wenn die Form des Gartens, die Wegführung- und Gestaltung sowie die Plätze feststehen, sollten Materialien und Pflanzen ausgewählt werden. Es bietet sich an, heimische Pflanzen und Steine zu verwenden. Sie sind häufig kostengünstiger, es werden Transportwege gespart (Nachhaltigkeitsgedanke). Und zudem wird das ortstypische Erscheinungsbild bewahrt. Um sich die Entwässerung und Kosten für die Ab­wasser­gebühr zu sparen, können wasser­durchlässige Betonsteine genutzt werden. Fugen zwischen Natur­steinen haben denselben Effekt. Doch in welcher Reihenfolge geht es idealerweise weiter? Als Faustformel gilt: rückwärts aus dem Garten hinaus arbeiten, damit bereits angelegte Areale nicht beschädigt werden. Zudem müssen die Kosten der Bauarbeiten sowie die Jahreszeiten beim Einpflanzen berücksichtigt werden.

Bei der Pflanzenwahl sind be­sonders der Standort und die Lichtverhältnisse zentrale Kriterien. Bei Bäumen sind Höhe und Kronendurchmesser zu berücksichtigen sowie der Abstand zum Nachbargrundstück. Ist der Garten sehr schattig, eignen sich Stauden, Gräser und Farne, wenn der Boden feucht ist und reich an Humus. Statt einer pflege­intensiven Schnitthecke können passende Kletterpflanzen einen Zaun oder eine Sichtschutzwand begrünen. Außerdem gelingt der Anbau von Gemüse im eigenen Garten, wenn die passenden Sorten gepflanzt werden. Alle heimischen Pflanzen locken mit ihren Blüten und Früchten Tiere in den Garten und tragen zum Erhalt der Arten bei.

Als Laie ist professionelle Hilfe ratsam, wenn es sich bei dem neuen Garten um ein größeres Projekt handelt. Land­schafts­architekten erstellen ein Konzept und betreuen später die Umsetzung durch Land­schafts­gärtner. Lassen Sie sich vor dem Beratungsgespräch die Kosten für eine Gartenberatung bestätigen. Hilfreich ist es, wenn die Fachleute vor dem Gespräch einen ausgefüllten „Gartenfragebogen“ erhalten. So können sich alle Beteiligten im Vorfeld besser über die grundsätzlichen Wünsche und Vorstellungen verständigen. Solche Fragebögen stellen viele Firmen im Garten- und Landschaftsbau auf ihren Websites zum Ausfüllen bereit.