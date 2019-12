Konflikte : Ein Protest, der Familien entzweit

Eine Metropole in Aufruhr: Hunderttausende Menschen in Hongkong gehen seit dem Sommer 2019 immer wieder auf die Straße. Die Proteste für Demokratie werden von Gewalt überschattet. Foto: picture alliance/dpa/---

Trier/Hongkong Seit Monaten gehen Bilder des Widerstands aus Hongkong um die Welt. Ein Student aus Trier erlebt den Kampf der Demokratiebewegung hautnah mit.

Nachdem es zuletzt ruhiger geworden war, flammten über Weihnachten die Proteste in Hongkong wieder auf. Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei überschatteten die Festtage.

Die 7,5-Millionen-Einwohner-Metropole kommt nicht zur Ruhe. Seit Juni gehen Bilder von Straßensperren, fliegenden Molotowcocktails, Polizeigewalt und Hunderttausenden demonstrierender Menschen um die Welt.

Die Auswirkungen miterlebt hat der Trierer Niels B.. Der 21-Jährige studiert in den Niederlanden European Studies. Seit Ende August absolvierte er ein Auslandssemester an der City University of Hong Kong, wo er Politik-Kurse zu Internationalen Beziehungen sowie einen Kurs über nachhaltige Gebäudeplanung belegte.

Detailliert schildert er dem TV seine Eindrücke. Aus Furcht vor Repressionen will er nicht mit seinem kompletten Namen erwähnt werden: „Da ich noch nicht weiß, in welche Richtung meine Karriere geht, und ich Kommilitonen habe, denen die Einreise nach China verwehrt wurde, möchte ich Sie bitten, mich nicht mit meinen Nachnamen zu erwähnen.“

Keimzellen der Proteste waren die Unis in Hongkong. Die Bewegung wurde weitgehend von Studenten initiiert. Der Anlass: der Protest gegen eine Gesetzesvorlage, die unter anderem Auslieferungen von Häftlingen an die Volksrepublik China ermöglicht hätte und symbolisch für einen befürchteten zunehmenden Einfluss Pekings steht.

Normaler Uni-Alltag? Undenkbar! „In den ersten Wochen des Semesters sind viele Studenten nicht zur Uni erschienen, weil sie damit beschäftigt waren, Demonstrationen zu organisieren. Vorlesungen wurden aufgezeichnet und hochgeladen und Tutorials verlegt. Einigen Kommilitonen hat man angemerkt, dass sie nicht nur für gute Noten lernen, sondern für etwas viel Größeres – ihre Freiheit – kämpfen“, berichtet Niels B..

Auch wenn vor allem die Polytechnische Universität in den Fokus rückte – auch die City University wurde zu einer Trutzburg. Niels B.: „In der Residenz der City University haben sich Protestierende verschanzt, um sich vor der Polizei zu schützen. Die komplette Straße vor dem einzigen noch offenen Eingang wurde mit Bäumen, Straßenblockaden, Steinen und einem leeren Bus blockiert, so dass die Polizei nicht ohne weiteres in den Campus eindringen konnte. Bemerkenswert war, dass es vonseiten der Protestierenden keine Plünderungen der Shops oder Cafés auf dem Campus gab. Alle Lebensmittel zum Beispiel wurden von Bürgern der Stadt gespendet.“

Ausländische Studenten haben sich laut Niels B. kaum an den Protesten beteiligt. In Gefahr hat sich der Trierer in seiner Beobachterrolle nicht gesehen: „Einige Studenten aus den USA wurden von ihren Heimatunis zurückgerufen. Einige Taiwanesen und Festlandchinesen sind ebenfalls nach Hause zurückgekehrt, was die Fertigstellung von Gruppenprojekten sehr schwer machte. Auch die niederländischen Universitäten haben angeboten, die Rückreisekosten zu übernehmen, aber die Entscheidung über den Verbleib in der Stadt wurde uns überlassen. Das deutsche sowie das niederländische Generalkonsulat haben keine Ausreiseempfehlung ausgesprochen. Meine philippinische Tutorin wurde jedoch evakuiert und ist nach Hause zurückgekehrt.“

Nach und nach erfasste die Protestbewegung auch andere Bevölkerungsgruppen und gesellschaftliche Schichten. Aus dem singulären Anlass entwickelte sich eine breite Bewegung für Demokratie in Hongkong. Seit der Rückgabe 1997 an China wird die frühere britische Kronkolonie nach dem Grundsatz „ein Land, zwei Systeme“ autonom regiert. Die Hongkonger genießen – anders als die Menschen in der Volksrepublik – viele Rechte wie Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Die Hongkonger fürchten nun zunehmend um ihre Freiheiten. Niels B.: „Die Polizeigewalt hat die Frustration und Wut der friedlich Protestierenden vorangetrieben, und die Regierung ist nicht auf die Protestierenden eingegangen. Mittlerweile haben viele Hongkonger das Vertrauen in die Regierung und die Regierungschefin Carrie Lam verloren. Der Spalt zwischen der Polizei und den Demonstranten ist so weit auseinandergegangen, dass ganze Familien geteilt wurden.“

Die Auswirkungen auf den Alltag waren und sind unübersehbar. Zeitweise geschlossene U-Bahn-Stationen, Straßenblockaden, Graffiti, zerstörte Ampelanlagen, eingeschlagene Fensterfronten von Geschäften, in Brand gesetzte Gebäude – etwa der Bank of China. Niels B.: „Anfangs wurden die Spuren der Proteste beseitigt. An der City University wurden jeden Morgen die Graffiti übermalt, nachts jedoch wurden wieder Parolen gesprayt. Zum Schluss blieben die Graffiti oft einfach an den Wänden. Da oft Steine aus Gehwegen genommen wurden, um Blockaden zu errichten, wurde teilweise das Kopfsteinpflaster zusammengeklebt, so dass es sich nicht mehr aus dem Boden hebeln ließ.“

Bei den Bezirkswahlen im November schnitt das prodemokratische Lager gut ab. Wie die Auseinandersetzungen an Weihnachten zeigen, sieht sich die Demokratiebewegung aber keineswegs schon am Ziel ihrer Forderungen. „Viele Demonstranten erhoffen sich durch die Arbeit der neu gewählten sogenannten ,District councillors‘ eine Verbesserung der Situation. Allerdings sind sich die Menschen auch bewusst, dass sie jetzt nicht einfach aufhören können, für die Freiheit zu kämpfen“, sagt Niels B..

Protestbewegung in Hongkong. Foto: privat

08.12.2019, China, Hongkong: Pro-demokratische Demonstranten tragen während eines protestmarsches blaue Masken, auf denen eine rote Hand mit chinesischer Flagge abgebildet ist, die den Mund zuhält. Sechs Monate nach Beginn der Proteste gegen die Regierung und für mehr Demokratie findet heute in Hongkong die größte Demonstration seit Wochen statt. Foto: Kiichiro Sato/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |. Foto: picture alliance/dpa/Kiichiro Sato

06.12.2019, China, Hongkong: Ein Demonstrant mit Gasmaske hält ein Schild mit der Aufschrift "Stoppt Tränengas" während einer Kundgebung gegen den Einsatz von Tränengas durch die Polizei. Foto: Vincent Thian/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |. Foto: picture alliance/dpa/Vincent Thian

19.11.2019, China, Hongkong: Ein Demonstrant versucht den Flammen eines geplatzten Molotowcocktaisl zu entkommen. An der Polytechnischen Universität in Kowloon war es wieder zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Foto: -/kyodo/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |. Foto: picture alliance/dpa/-