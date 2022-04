Militär : Ein US-Raketenschutzschild für die Eifel

Trier Wie können feindliche Raketen abgefangen werden? Auf dem Bitburger Flugplatz gab‘s dafür bis in die 90er Jahre eine eigene Einheit.

Deutschland will als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine 100 Milliarden Euro zusätzlich in seine Rüstung stecken. Das hat vor einigen Tagen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigt. Wie es danach hieß, könnte ein Teil des Geldes in die Raketenabwehr fließen. Mitglieder des Verteidigungsausschusses schauten sich zuletzt in Israel schon mal ein dort entwickeltes Abwehrsystem an. Kommt das als Schutzschild gegen anfliegende Mittel- und Langstreckenraketen konzipierte System „Arrows 3“ demnächst auch in Deutschland zum Einsatz?