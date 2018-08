Eine halbe Stunde lang kostenlos surfen entlang der Mosel

Bahn verbaut komplexe Technik, damit Kunden in Regionalzügen schnell ins Internet kommen. Professionelle Hacker haben das System auf Sicherheit getestet.

Von der modernen Technik ist in dem auf dem Abstellgleis im Bahnbetriebswerk in Trier abgestellten Regionalexpresszug auf den ersten Blick nichts zu sehen. Jan Nösinger, IT-Experte bei der für den Nahverkehr zuständigen Bahn-Tochter DB Regio, muss erst mit Hilfe eines Mitarbeiters des Betriebswerkes eine Klappe in der Decke des sogenannten Südwestexpress (Süwex) öffnen, um den Router zu zeigen. Und der sieht eigentlich so aus wie die Geräte in vielen Privathaushalten, die für den drahtlosen, schnellen Zugang zum Internet sorgen. Doch mit normalen Routern hätten die in den Süwex nichts zu tun, erklärt Nösinger. Schließlich müssen in den Zügen eingebaute Geräte verschiedene Netze, je nach Verfügbarkeit entlang der Strecke, parallel nutzen können. Und damit die Signale der Netzanbieter Telekom, Vodafone und Telefonica auch in den Zügen ankommen, sind die Züge mit jeweils zwei Außenantennen ausgestattet. In allen Wagendecken mussten kilometerlang neue Kabel verlegt werden und auch dort Antennen eingebaut werden, damit die Smartphones, Tablets und Laptops der Bahnfahrer die Signale des Routers empfangen können. 160 Arbeitsstunden pro Fahrzeug seien notwendig, um die neue Technik zu installieren, sagt Nösinger. Bislang sind 14 der insgesamt 28 in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Baden-Würrtemberg und Hessen fahrenden Süwex im Bahnwerk im nordrhein-westfälischen Hagen umgerüstet worden. Nösinger ist zuversichtlich, dass der kostenlose W-Lan-Zugang für die Fahrgäste in restlichen Regionalexpresszügen bis spätestens Februar installiert ist. Fahrzeit sei Nutzzeit, sagt Peter Rumpf, Regionalleiter Produktion bei DB Regio. Viele Bahnfahrer nutzten die Zeit im Zug für privates oder berufliches Surfen im Internet. Das sei aber bislang im Süwex nur bedingt aufgrund der schlechten Verbindung möglich gewesen.

Ein Test an diesem Morgen zeigt, dass die Nutzung des sogenannten Hotspots, also des freien Zugangs zum Internet, vergleichsweise einfach ist. Wenn man das entsprechende Netzwerk auf seinem Gerät angetippt und die Nutzungsbedingungen akzeptiert hat, ist man bereits im W-Lan und spart so während der Zugfahrt sein eigenes Datenvolumen. Wer regelmäßig mit dem Süwex etwa von Trier nach Koblenz fährt, muss sich jeden Tag neu im W-Lan der Züge anmelden. Jedem Bahnfahrer steht täglich ein Datenvolumen von 50 Megabit zur Verfügung. Laut Nösinger reicht das bei normaler Nutzung von Smartphone oder Laptop für eine halbe Stunde Surfen. Zum Vergleich: Man geht davon aus, dass das Aufrufen einer Internetseite bis zu einem Megabit an Daten frisst, das Hören von Musik über Internet benötigt mindestens eben so viel Datenvolumen, allerdings pro Minute, ein Bild übers Handy zu verschicken kann schon mal bis zu drei Megabit verbrauchen, und wer ein kurzes Video schaut, der muss damit rechnen, dass die im Zug zur Verfügung stehenden 50 Megabit schnell weg sind.

Probleme mit der Internetverbindung könnte es geben, wenn etwa der Zug durch den Cochemer Tunnel fährt oder im engen Moseltal die Verbindung schlechter ist, sagt Nösinger. Um den Bahnfahrern trotzdem die Möglichkeit zu geben, auch dann Informationen abzurufen, hat die Bahn eine eigene Plattform geschaffen, die auch ohne Netzzugang jederzeit im Zug über die Geräte abgerufen werden kann. Neben der Tagesschau in Kurzform können die Nutzer sich unter anderem auch beim Volksfreund über Neuigkeiten aus der Region informieren. Nösinger hält das System für sicher. Er geht nicht davon aus, dass es zu knacken ist, dass also etwa Kriminelle sich über den W-Lan-Zugang in die Geräte der Bahnfahrer einloggen und deren private Daten abgreifen können. Um das zu testen, habe die Bahn professionelle Computer-Hacker beauftragt, sagt Nösinger grinsend.

