In der Region wird an einigen Tankstellen der Sprit knapp

Von Bernd Wientjes

An einigen Tankstellen in der Region wird der Sprit knapp. Vereinzelt wird gemeldet, dass es keinen Diesel oder auch kein Super mehr gibt. TV-Leser berichten von vereinzelten Tankstellen, die wegen fehlenden Sprits sogar ganz geschlossen sind.

Wegen des anhaltenden Niedrigwassers auf dem Rhein können die Tankschiffe nicht mehr voll beladen fahren. Sie transportieren also weniger Kraftstoffe, die sie von den Raffinerien auf die Häfen verteilen. Nachdem zunächst nur Tankstellen im Norden von Rheinland-Pfalz von den Nachschubproblemen betroffen waren, bleiben seit dem Wochenende auch in der Region einige Zapfstellen trocken. „Die Versorgungsarbeit ist größer und schwieriger geworden“, sagt Stephan Zieger vom Bundesverband Freier Tankstellen. Die Lage sei angespannt in Rheinland-Pfalz, sagt auch Alexander von Gersdorff, Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbandes.

Die Nachschubprobleme bekommen auch die Kunden an den Zapfsäulen direkt zu spüren. In Trier kostete der Liter Diesel gestern 1,529 Euro, für Super mussten 1,649 Euro bezahlt werden. Wegen der gestiegenen Transportkosten seien die Preise in den Regionen, die von den Lieferengpässen betroffen sind, deutlich gestiegen, sagt von Gersdorff.

Luxemburg scheint von den Problemen nicht betroffen zu sein. Der Treibstoff dort wird überwiegend aus Belgien und den Niederlanden per LKW geliefert. Auf der Volksfreund-Facebook-Seite können Sie uns Tankstellen melden, bei denen der Sprit knapp ist: https://www.facebook.com/Volksfreund