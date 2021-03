Frage und Antwort : Einmal pro Woche sollen sich Schüler testen

Bald können sich Lehrer, Erzieher und Schüler in den Bildungseinrichtungen testen. Foto: dpa/Holger John

Trier/Mainz Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin stellte die Teststrategie für Schulen und Kitas vor. Lehrerverbände sind unzufrieden.

Von Bernd Wientjes

Alle Schüler sollen sich nach den Osterferien freiwillig in der Schule auf Corona testen lassen. Das kündigte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch an. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.

Sind die Tests verpflichtend?

Nein. Laut Hubig sollen sie freiwillig während des Unterrichts erfolgen. Bei minderjährigen Schülern müssen Eltern dafür einmalig eine schriftliche Einwilligungserklärung abgeben. Diese findet sich auf der Internetseite des Bildungsministeriums (https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen). Schülern, die sich nicht testen wollen, entstehe kein Nachteil. Einer Testpflicht erteilte Hubig eine Absage. Für anlasslose Tests bestünden rechtlich hohe Hürden. Diese könnten nur freiwillig erfolgen.

Wer führt die Tests durch?

Die Schüler sollen die Tests nach einer Anleitung der Lehrer im Unterricht selbst durchführen. Würden sie sich zu Hause testen, könne das Ergebnis nicht dokumentiert werden, begründete Hubig die Entscheidung. Die Schulen erhielten dazu Informationsmaterialien sowie Unterstützung durch das Institut für Lehrergesundheit, die Schulaufsicht und das Bildungsministerium.

Sollen sich die Lehrer auch testen?

Ja. Auch für die Lehrer seien die Tests freiwillig, versicherte Hubig.

Wann sollen die Tests starten?

Laut dem Präsidenten des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Paczek, der für die Beschaffung der Tests zuständig ist, sollen die Schulen bis zum 9. April erste Lieferungen von insgesamt bislang knapp über vier Millionen zur Verfügung stehenden Tests beliefert werden. Hubig rechnet damit, dass dann in der Woche danach mit den Tests begonnen werden kann.

Müssen die Tests immer am gleichen Tag durchgeführt werden?

Nein. Es sei den Schulen freigestellt, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit sie die Tests durchführten, sagte die Ministerin. Sinnvoll sei es aber, dass sich die Schüler möglichst zu Wochenbeginn testeten.

Um welche Tests handelt es sich genau?

Laut Placzek handelt es sich um Nasenabstriche. Dazu müssten die Teststäbchen in im vorderen Nasenbereich eingeführt und auf beiden Seiten je viermal im Nasenraum gedreht werden. Danach müsste das Stäbchen in eine Lösung eingetaucht und ausgewrungen werden. Mit einer Pipette werden dann mehrere Tropfen der Flüssigkeit in einem Testfeld aufgetragen. Ein Strich neben dem C bestätigt die Gültigkeit des Tests, ein weiterer Strich neben dem T zeigt ein positives Ergebnis an.

Was passiert, wenn ein Test positiv ist?

In dem Fall sollte der Lehrer sensibel und behutsam mit dem Schüler reden, möglichst, ohne dass der Rest der Klasse etwas davon mitbekomme, empfahl Hubig. Wie das genau vonstattengehen soll, wenn sich die gesamte Klasse gemeinsam teste, ließ sie aber offen. Ein positiver Test dürfe nicht zu einem Stigma werden. Der betreffende Schüler sollte dann auf jeden Fall in einen separaten Raum gebracht und die Eltern informiert werden. Ein positiver Schnelltest bedeute nicht automatisch eine Corona-Infektion. Es könnte sich auch um ein falsch positives Ergebnis handeln, so die Ministerin. Um das Ergebnis zu bestätigen, müsse auf jeden Fall ein PCR-Test durch geschultes Personal durchgeführt werden.

Werden Kita-Kinder auch getestet?

Nein. Laut Placzeck seien diese Tests für kleinere Kinder nicht geeignet. Andere Tests, wie etwa ein Abstrich der Mundschleimhaut durch einen Lolli, seien in Deutschland noch nicht zugelassen.

Können sich Erzieher auch testen lassen?

Kitapersonal soll sich genau wie Lehrer einmal pro Woche selbst testen. Darüber hinaus könnten Erzieher, Lehrer und auch Schüler zusätzlich zu den verschiedenen Teststellen gehen, um sich dort, wie jeder andere Rheinland-Pfälzer einmal pro Woche kostenlos testen zu lassen.

Wie ist die Infektionslage an den Schulen?

Laut der Schulaufsicht bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier waren am Mittwoch 714 Schüler und 70 Lehrer infiziert. Kapp 4000 Lehrer und Schüler befanden sich wegen des Verdachts einer Corona-Infektion in Quarantäne. 251 Schulen mussten wegen Infektionsfällen schließen.

Wie soll es nach den Osterferien mit dem Unterricht weitergehen?

Die Infektionslage lasse nicht zu, dass alle Schüler gleichzeitig in den Unterricht kommen könnten, sagte Hubig. Daher bleibe es vorerst beim Wechselunterricht. In Regionen, in denen die Inzidenz über 100 liege, würden die Behörden vor Ort entscheiden, wie der Unterricht erfolge.

Wie reagieren die Lehrer auf die Teststrategie?