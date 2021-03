Pandemie : Trotz Inzidenz über 50: Geschäfte im Land sollen wohl doch offen bleiben

Mainz Dürfen Geschäfte in Rheinland-Pfalz trotz einer Inzidenz über 50 doch geöffnet bleiben? Eine solche Regelung plant die Landesregierung aktuell. Was das bedeuten würde.

Vorgesehen ist dabei allerdings, dass die Kunden einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorzeigen können. Sollte das Corona-Kabinett zustimmen, könnte die neue Regelung per Rechtsverordnung bereits ab Montag in Kraft treten.

Aktuell müssen in Kommunen ab einer Inzidenz von mehr als 50 Einzelhandelsgeschäfte schließen. Dann ist nur noch Terminshopping erlaubt. Terminshopping bedeutet, dass Kunden nur nach vorheriger Anmeldung beraten werden dürfen. Auch die Kundenzahl, die gleichzeitig in den Laden darf, wird beschränkt. In den vergangenen Tagen gab es besonders bei der Stadt Trier und dem Kreis Trier-Saarburg Diskussionen über diese Rücknahme der Öffnungsschritte. Die Stadt Trier verfasste eine Allgemeinverfügung, die am Freitag veröffentlicht werden soll. Diese soll ab Samstag gelten und regelt unter anderem das Terminshopping und Einschränkungen für den Freizeitbereich (Details hier).