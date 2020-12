Pandemie : Eltern ratlos: Schulen offen, aber eigentlich doch nicht

Ab Mittwoch wird die Präsenzpflicht in den Schulen aufgehoben. Eine Schulschließung sei das aber nicht, sagt die Landesregierung und fordert gleichzeitig die Schüler auf, zu Hause zu bleiben.

Schulschließungen werde es keine geben, hatte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) vergangene Woche noch angekündigt. Auch eine Verlängerung der Weihnachtsferien sei nicht geplant. Schaut man sich nun aber die Regel an, die ab Mittwoch, wenn der bundesweite Lockdown in Kraft tritt, für die Schulen im Land an, dann bedeutet diese faktisch, dass die Schulen geschlossen bleiben werden. „In den Schulen wird die Präsenzpflicht vom 16. bis 18. Dezember 2020 aufgehoben. Dies bedeutet: Alle Schülerinnen und Schüler können zuhause bleiben. Fernunterricht muss in diesen drei Tagen nicht stattfinden“, heißt es seitens der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Eltern können also entscheiden, ob die Kinder zur Schule gehen.

Was aber in den Schulen in den letzten drei Tagen vor den Ferien mit den Kindern gemacht werden soll, ist unklar. Unterricht findet nicht statt. Auch wenn die Kinder zu Hause bleiben, werden sie nicht unterrichtet. Also doch: Schulschließung und Verlängerung der Weihnachtsferien. Auch Kitas bleiben geöffnet, aber die Kinder sollen am besten zu Hause betreut werden. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte am Sonntag, am Freitag hätten die Weihnachtsferien begonnen. Die meisten Klassenarbeiten und Klausuren seien geschrieben. Hinter den Schülern und Schülerinnen liege ein schwieriges Jahr. „Deswegen war mit sehr wichtig, dass wir die Schulen nicht einfach schließen.“