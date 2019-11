Kostenpflichtiger Inhalt: Bildung : Elternvertreterin zum Lehrermangel: „Das kann doch kein Dauerzustand sein“

Lehrer fehlen, Stühle hoch: Der Lehrermangel macht einigen Schulen zu schaffen. Foto: dpa/Peter Endig

Trier Wie einer kleinen Grundschule an der Mosel der Lehrermangel zu schaffen macht. Eltern und Gewerkschaften werfen dem Land vor, den wirklichen Unterrichtsausfall zu verschleiern.

Anne Heinrichs ist verzweifelt. Sie ist Mutter einer Tochter, die die Grundschule St. Helena in Neumagen-Drohn besucht. Und sie ist dort Elternvertreterin. Seit Beginn des Schuljahres fehlten ständig Lehrer. Vergangene Woche sei der komplette Unterricht erst für die erste, einen Tag später für die zweite Klasse ausgefallen. Grund dafür sei, dass derzeit eine Lehrerin für längere Zeit krank sei und sich eine in Elternzeit befinde. Der Ersatz für diese Lehrerin habe die Schule nach zwei Wochen aus persönlichen Gründen wieder verlassen.

Um den Unterrichtsausfall in Grenzen zu halten, seien die Stunden der verbliebenen Lehrer samt Schulleiter so verteilt worden, dass es in vier der Klassen einen Lehrer gebe und zumindest bis 12 Uhr Unterricht garantiert werden könnte, schildert Heinrichs die Situation. „Das kann doch kein Dauerzustand sein.“ Zumal auch der Förderunterricht gestrichen worden sei. Das, obwohl einige Kinder nur unter der Bedingung aufgenommen worden seien, wenn sie entsprechende Förderung erhielten.

Mittlerweile habe die Schulaufsicht bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier reagiert. Es sei eine Ersatzkraft für zehn Stunden die Woche abgeordnet worden, berichtet die Elternvertreterin. Um die kranke Lehrerin zu vertreten, unterrichte vorerst eine „Feuerwehr-Lehrerin“ aus Bernkastel-Kues an der Schule. Damit sei vorerst etwas Ruhe eingekehrt. Allerdings, so Heinrichs, „darf auch jetzt keiner ausfallen“.

Es sind genau diese Situationen, die Reiner Schladweiler meint, wenn er und seine Mitstreiter im Landeselternbeirat 6000 zusätzliche Lehrer im Land fordern. Eine 100-prozentige Besetzung der Stellen reiche nicht aus, sagt der Landeselternsprecher. Es müsse genügend Ersatzlehrer an allen Schulen geben, um kurzfristige Ausfälle auszugleichen.

Laut der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig gibt es aber keinen Lehrermangel. Alle Planstellen seien besetzt. Doch nach Ansicht der Lehrergewerkschaft VBE sind die vorhandenen Stellen nicht ausreichend, um eine ausreichende Unterrichtsversorgung zu gewährleisten. Sie fordert, 3000 zusätzliche Lehrer einzustellen. Und selbst das reiche nicht aus, sagt VBE-Landesvize Lars Lamows­ki. Es fehle nämlich an Nachwuchs. „Fast ein Drittel der Lehrkräfte im Land sind 50 Jahre und älter. Absolventen der rheinland-pfälzischen Universitäten wandern in Nachbarländer ab“, so Lamowski. Das sieht Bildungsministerin Hubig aber offenbar anders. Der Markt sei hart umkämpft, Rheinland-Pfalz aber schaffe es, seine Stellen mit ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern zu besetzen. „Damit sind wir im bundesweiten Vergleich in einer sehr guten Situation“, lobte sich die SPD-Politikern in dieser Woche selbst. Und sie lobt sich auch für die gute Unterrichtsversorgung. Diese liege bei 99,1 Prozent. Doch diese Zahl bezweifeln sowohl Elternvertreter als auch der VBE.

Laut dem Regionalelternbeirat Koblenz sind im Schuljahr 2017/18 landesweit über zwei Millionen Unterrichtsstunden ausgefallen. Daher bezeichnet Oliver Pick, Leiter der Grundschule in Idesheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm) und ebenfalls stellvertretender Landesvorsitzender des VBE, die von Hubig genannte Unterrichtsversorgung „bloße Utopie zu einem bestimmten Stichtag“.