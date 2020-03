Corona-Ausbreitung : Empfehlung des Robert Koch-Instituts - Mehr Menschen sollen getestet werden

Diese Coronavirus-Tests per Drive-Through im Forschungszentrum Borstel (FZB) werden derzeit ausschließlich für Patienten mit Überweisung und Termin durchgeführt. Foto: dpa/Axel Heimken

Trier Das Robert Koch-Institut ändert Empfehlungen zu Corona-Untersuchungen. Wie hoch ist die Zahl der tatsächlich Infizierten? Bei einer Frau aus Trier-Saarburg wurde eine Ansteckung erst festgestellt, nachdem sie auf einen Test bestanden hatte.

Sandra Müller (Name geändert) gilt offiziell als von der Corona-Infektion geheilt. Am gestrigen Mittwoch endete die zweiwöchige Quarantäne der 27-Jährigen aus dem Kreis Trier-Saarburg. Sie darf nun wieder das Haus verlassen. Erneut getestet worden sei sie aber nicht, berichtet sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie wisse daher nicht, ob die Krankheit bei ihr tatsächlich ausgestanden sei. Leichte Symptome habe sie noch immer. Ob die von Covid-19 stammten, könne sie nicht einschätzen. Sie habe noch mal mit dem Gesundheitsamt gesprochen, dort habe man ihr gesagt, dass sie nicht noch einmal getestet werden müsse. Vorsichtshalber bleibe sie aber freiwillig noch ein paar Tage im Haus, sagt die 27-Jährige.

Thomas Müller, Sprecher des für Trier und Trier-Saarburg zuständigen Gesundheitsamts Trier, bestätigt, dass Personen, die sich nach einer bestätigten Infektion zwei Wochen in Quarantäne befunden hätten, nicht mehr getestet würden. Falls sie keine Symptome mehr aufwiesen. Sie dürften dann ohne weitere Untersuchung wieder das Haus verlassen, weil sie offiziell als geheilt gelten würden.

Auch bevor bei ihr die Infektion offiziell festgestellt worden sei, hätte sie darauf bestehen müssen, getestet zu werden. Anfang des Monats war sie mit ihrem Partner im österreichischen Ischgl im Skiurlaub. Mittlerweile weiß man, dass der Ort einer der Hot-Spots der Corona-Ausbreitung in Europa war. Doch obwohl sich dort schon früh Bewohner, Mitarbeiter von beliebten Aprés-Ski-Bars und Gäste mit dem Virus infiziert hatten, ging der Betrieb ohne Einschränkungen weiter (der Volksfreund berichtete).

Als sie nach Hause gefahren wären, habe sie ein „ungutes Gefühl“ gehabt. Da habe sie bereits leichte Krankheitssymptome – Halsschmerzen ohne Fieber – gehabt. Als sie beim Gesundheitsamt angerufen habe, um nach einem Test zu fragen, sei ihr gesagt worden, das klinge nach einer normalen Grippe, sie solle daheim bleiben. Ihr Hausarzt habe sie dann getestet und ihr mitgeteilt, das sie mit Corona infiziert sei. Nachdem dieser dann das Gesundheitsamt informiert habe, sei ihr dann auch offiziell per Brief mitgeteilt worden, dass sie in Quarantäne bleiben müsse – bis 25. März.