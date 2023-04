Energieversorgung Ende der Atomkraft in Deutschland: Sorge vor Stromengpass

Trier · Gegner des Atomausstiegs sprechen von einem Fehler, Atomkritiker von einer Zeitenwende: Was droht nach der Abschaltung der letzten Reaktoren in Deutschland? Reichen die Windräder und Fotovoltaikanlagen in der Region aus, um ausreichend Strom zu produzieren?

Am Samstag endet das Atomzeitalter in Deutschland. Foto: dpa Foto: dpa/Armin Weigel

Gehen ohne Atom-Strom in Deutschland die Lichter aus? Das jedenfalls befürchten die Gegner des Atomausstiegs. Es sei ein „folgenreicher Fehler“, die drei verbliebenen Atomkraftwerke abzuschalten, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Marlon Bröhr aus dem Hunsrück. Damit sei die Versorgungssicherheit gefährdet und der Ausstieg verteuere „den ohnehin schon hohen Strompreis“. Sein Fraktionskollege Patrick Schnieder aus der Eifel kritisiert vor allem die Grünen: „Sie lassen lieber Kohlekraftwerke als klimafreundliche Atomkraftwerke laufen.“ Kritik kommt aber nicht nur aus der Opposition, sondern auch aus der Regierungskoalition. Sie halte den Ausstieg aus der Kernkraft zum jetzigen Zeitpunkt für falsch, sagt FDP-Bundestagsabgeordnete Carina Konrad (Hunsrück). Energieminister Habeck (Grüne) sei nun dafür verantwortlich, „für eine saubere, sichere und bezahlbare Stromversorgung für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft zu sorgen“.