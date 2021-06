Konzerte : Ein Komponist namens Ludwig

Trier Seit Jahren reißt das Philharmonische Orchester auch die Jüngsten mit. Die Freude, nun wieder echte Live-Konzerte geben und erleben zu können, ist groß.

Wenn Wouter Padberg zum Familienkonzert des Trierer Theaters ruft, dann kommen die jungen Musikfans in Scharen, so auch diesmal – pandemiebedingt – im Trierer Brunnenhof. Am Wochenende, von Samstagabend bis Sonntagabend, gab es insgesamt drei Konzerte unter dem Titel „Beethoven im Brunnenhof“, der Abschluss der Reihe ist für Sonntag, den 13. Juni um 11 Uhr geplant (Restkarten an der Abendkasse).