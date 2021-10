Deutlich teurer : Warum die Strom- und Gaspreise derzeit explodieren

Vor allem für einkommenschwache Haushalte sind die hohen Energiepreise ein großes Problem. Werden sie entlastet? Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Berlin Heizöl, Gas und Strom werden derzeit immer teurer. Das macht vielen Verbrauchern zu schaffen. Die Gründe dafür sind vielfältig - und die meisten werden sich nicht einfach ändern lassen.

Die Preise für Gas, Heizöl und Strom sind in den letzten Wochen rasant gestiegen. Die Verbraucher sind mit deutlich höheren Kosten konfrontiert. Dazu wichtige Fragen und Antworten:

Wie haben sich die Energiepreise entwickelt?

Der Großhandelspreis für Gas liegt auf einem neuen Allzeithoch: „Im Oktober werden dort 63,26 Euro pro Megawattstunde fällig“, so das Online-Vergleichsportal Check24. Zum Vergleich: Im Oktober 2020 kostete die Megawattstunde nur 11,20 Euro. Für die Gaspreis-Explosion gibt es viele Gründe: „Der vergangenen Winter war sehr kalt, das Windjahr war schwach, sodass Gaskraftwerke oft einspringen mussten. Es wurde weniger Flüssiggas nach Europa geliefert, und wir sehen weltweit einen Anstieg der Nachfrage aus der Wirtschaft“, erklärt RWE-Chef Markus Krebber. Beim Strom sieht es kaum besser aus: Auch der Börsenstrompreis ist stark gestiegen. „Im Oktober kostet eine Megawattstunde 153,40 Euro. Im Oktober des Vorjahres wurden nur 33,64 Euro fällig“, so Check24. Ein großer Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden zahlt aktuell 1532 Euro jährlich für Strom. Das entspricht einem Preis von 30,6 Cent pro Kilowattstunde. Viele Versorger haben Erhöhungen der Gas- und Strompreise angekündigt.

Wie gut sind die Gasspeicher gefüllt?

So schlecht wie lange nicht mehr. Zwar hat Deutschland 47 Gasspeicher an 33 Standorten, wo ein Viertel des deutschen Jahresbedarfs an Erdgas gelagert werden könnte. Damit hat Deutschland das größte Speichervolumen in der EU. Doch die Speicher sind deutlich leerer als sonst. Laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sind sie aktuell nur zu 70 Prozent gefüllt.

Welche Rolle spielt Nord Stream 2?

Kritiker vermuten, dass Russland die Gaslieferungen drosselt, um Druck auf die EU zur Inbetriebnahme der Ostsee-Pipeline zu machen. „Gazprom und Putin haben schon länger im Blick, dass die Inbetriebnahme der Nord Stream 2 eine Hängepartie mit negativem Ausgang sein könnte“, sagt Oliver Krischer, Vize-Chef der Grünen-Bundestagsfraktion. So verlange die EU, dass Förderung und Transport des Gases durch unabhängige Firmen erfolgen müsse, Gazprom aber wolle dies nur an eine Tochter geben.

Welche Vorschläge machen Experten zur Entlastung der einkommensschwachen Privathaushalte?

Die jüngsten Preissprünge sind historisch einmalig. Doch insgesamt werden Strom und Gas immer teurer werden. Denn der staatlich festgesetzte Preis, den Versorger für die Emission des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO 2 ) zahlen müssen, soll stetig steigen. Das ist für einkommensschwache Haushalte ein besonderes Problem. Nun schlagen das RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung einen zweistufigen Sozialausgleich vor: Zunächst sollten mit den Einnahmen aus der CO 2 -Bepreisung die Steuern und Abgaben auf Strom verringert werden. Bei höheren CO 2 -Preisen sollten dann zusätzliche Einnahmen durch eine Pro-Kopf-Erstattung an die Bevölkerung zurückfließen.

Welche Rolle spielt die EEG-Umlage bei den Entlastungsplänen der Ampel-Sondierer?

SPD, Grüne und FDP verhandeln auch über die Abschaffung der Umlage zur Förderung der Erneuerbaren Energien (EEG-Umlage), die von den Stromverbrauchern zu zahlen ist. Dazu wären pro Jahr 25 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt nötig. Schon die scheidende Regierung hat die Senkung der Umlage ab 2022 beschlossen. Mit Steuermitteln von rund sieben Milliarden Euro soll die Umlage um rund 2,5 Cent pro Kilowattstunde auf etwa vier Cent heruntergedrückt werden. Dadurch wird ein vierköpfiger Privathaushalt um 80 bis 100 Euro pro Jahr entlastet.