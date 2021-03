Equal Pay Day : Equal Pay Day: Tipps für gleiches Gehalt

Trier Was kann eine Frau tun, wenn sie in ähnlicher Position schlechter bezahlt wird als ihre männlichen Kollegen? Zum heutigen Aktionstag haben wir mit einer Rechtsanwältin für Arbeitsrecht gesprochen und die wichtigsten Tipps zusammengefasst.

Der Verdienstunterschied (unbereinigter Gender Pay Gap, siehe Info) in Deutschland ist im europaweiten Vergleich damit besonders hoch: 2019 war der durchschnittliche Bruttoverdienst von Frauen in der Europäischen Union 14 Prozent niedriger.

Entstanden in den USA, wurde der heutige Aktionstag im Jahr 2008 auf Initiative des Business and Professional Women (BPW) Germany erstmals in Deutschland durchgeführt. Das Ziel: Auf die Lohnlücke aufmerksam machen und ein faires Einkommen für Männer und Frauen schaffen. Denn nach jetzigem Stand müssten Frauen umgerechnet ab Jahresbeginn 69 Tage ohne Bezahlung arbeiten, um auf das durchschnittliche Vorjahresgehalt von Männern zu kommen. Was dieses Jahr auf den 10. März fällt.