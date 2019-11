Frankreich : Erdbeben in der Nähe von Straßburg - Keine Verletzten

Straßburg Im Elsass hat am Dienstag die Erde gebebt. Wie die zuständige Präfektur berichtete, lag das Epizentrum unmittelbar nördlich der Straßburger Innenstadt im Bereich der Gemeinde Schiltigheim und dem Straßburger Stadtteil Robertsau.

Abgeschaltete Reaktoren laufen nach Beben in Südfrankreich wieder an

Nach dem Erdbeben in Südfrankreich sollen vorläufig abgeschaltete Reaktoren eines Atomkraftwerks im Rhône-Tal von Freitag an wieder anlaufen. Das bestätigte eine Sprecherin des Energiegiganten EDF der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Paris. Bei dem Beben am Montag mit Epizentrum in der Nähe von Montélimar waren nach Behördenangaben vier Menschen verletzt worden. Der amerikanischen Erdbebenwarte USGS zufolge, deren Daten als weltweit verlässlich gelten, hatte das Beben eine Stärke von 4,8.